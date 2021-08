Ber om varetektsfengsling for mann siktet for drapsforsøk

Mannen som er siktet for drapsforsøk på en kvinne i Sandnes lørdag kveld cirka klokken 23.50, skal framstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett, rettssted Sandnes, klokken 12.30 i mandag,

– Mannen begjæres varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøksforbud og medieforbud, samt to av ukene i full isolasjon av hensyn til etterforskningen. Bakgrunnen for at vi ber om varetektsfengsling er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, sier politiadvokat Cathrine Monsen, i en pressemelding.

Det første avhøret av den siktede mannen ble gjennomført i går.

– Vi har også gjennomført et innledende avhør av den fornærmede kvinnen, sier Monsen, som ikke ønsker å gå i detaljer om hva som kom fram under avhørene av hensyn til etterforskningen.

Siktede erkjenner å ha påført kvinnen skadene, men ikke straffskyld for drapsforsøk.

Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, og dette arbeidet vil fortsette, påpekes det i pressemeldingen.

