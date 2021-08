30 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Søndag 22. august testet 20 personer positivt for covid-19 i Stavanger kommune.

Alle skal være smittet av nærkontakter.

Alder:

* 0-9: 2

* 10-19: 9

* 20-29: 3

* 40-49: 2

* 50-59: 2

* 70-79: 1

* 80-89: 1

Stavanger kommune opplyser at fire av smittetilfellene er knyttet til smitteutbruddet ved Sunde sykehjem. To ansatte og to beboere er registrert smittet søndag.

[ Flere har misforstått Stavanger kommune sitt drop in-tilbud ]

Ni smittet i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert ni nye koronatilfeller søndag:

* Kvinne 20–30 år (innreise)

* Kvinne 40–50 år (innreise)

* Barn 0–10 år (nærkontakt)

* Mann 20–30 år (ukjent smittevei)

* Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)

* Barn 0–10 år (nærkontakt)

* Barn 0–10 år (nærkontakt)

* Barn 0–10 år (nærkontakt)

I Sola kommune ble det registrert ett nytt tilfelle søndag. Det er en person mellom 10–19 år, som er smittet via en nærkontakt.

I Randaberg kommune er det ikke registrert nye koronatilfeller søndag.