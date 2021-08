Se bisettelsen til Svein Tang Wa

Den folkekjære kunstneren, trubaduren og tekstforfatteren Svein Tang Wa døde 6. august. I årtier satte han sitt umiskjennelige preg på Stavanger-regionens kulturliv.

Tang Wa bisettes i Kuppehallen i Stavanger fredag klokken 12.00.

Under bisettelse er Britt-Synnøve Johansen, Frode Rønli, Reidar Larsen og Dag Sindre Vagle blant dem som vil hedre Tang Wa.

Programmet

Velkommen ved Finn E. Våga

Musikk

Det er godt å ha någen (Svein Tang Wa)

Minnetale

Finn E. Våga

Minneord

barnebarn Ea Amalie

Musikk

Morer (Svein Tang Wa)

Minneord

sønn Mathias

Mineord

datter Elina Aurora

Minneord

datter Silje

Musikk

Ta på meg (Svein Tang Wa)

Minneord

venn Gunnar

Musikk

Adje Jano (serbisk folkesang)

Rosenedlegging

Musikk

Skikklige sjømann (Svein Tang Wa)

Tang Wa rundet 75 år i april, og planen var at vennene hans skulle feire ham i desember i år med en egen Svein Tang Wa-festival med bok, kunstutstilling og jubileumskonsert i byens konserthus, der blant andre Reidar Larsen, Bjørn Eidsvåg, Morten Abel og Gunnar Roalkvam skulle hylle ham.

Tidligere fortalte Gunnar Roalkvam om hvilken betydning Tang Wa har hatt.

– En pioner

– Svein har betydd veldig mye for byen og for mange mennesker. En multikunstner. Han vil særlig bli husket for dialektbruken i tekstene sine. Han var en pioner i stavangerrocken, musikkbølgen som kom på 1980-tallet. Da var det hans tekster som man grep fatt i. Det hadde stor betydning, sier Roalkvam til RA.

En kulturbærer og kulturformidler av rang, som har vært høyt og lavt.

– Enten det var pensjonistforeninger, sykehjem eller store konserter. Svein stilte alltid opp – og ofte uten betaling. Han var en raus trubadur, mimrer Roalkvam.

Tang Wa var ikke bare musiker. Han var også bildekunstner.

– En veldig dyktig en. Det var jo det som var utdannelsen hans. Det var slik han startet på 1970-tallet. Han store gjennombrudd kom i de senere år, som tegnekunstner. Han var en sann multikunstner, sier Roalkvam. Selv ble Roalkvam kjent med Tang Wa for «godt over 40 år siden».

– Han laget melodiene til min første plate. Han kunne jo ha gitt ut sin egen plate, men det gjorde han senere. Det viser hvor raus og snill Svein var.

Bisettelsen av Svein Tang Wa i Kuppelhallen fredag. (Poolfoto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad/Stavanger Aftenblad/POOL)

Minneord med barnebarnet Ea Amalie (Jarle Aasland/Stavanger Aftenblad/POOL)

Svein Tang Wa bisettes fredag. (Poolfoto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad/Stavanger Aftenblad/POOL)

Britt Synnøve Johansen synger Morer av Svein Tang Wa. (Poolfoto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad/Stavanger Aftenblad/POOL)