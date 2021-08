Drop in: Disse dagene kan studenter få dose to

Nå kan studenter få dose to på drop in i Forum Expo i Stavanger. Det er drop in-vaksinering på følgende lørdager: 14., 21., og 28. august klokken 10.00-12.00 og 13.00-16.00.

Beregnet kapasitet er cirka 1000 studenter per lørdag. Den første lørdagen, 14. august, kom det cirka 500 studenter.

Det er viktig at alle som kommer på drop-in har registrert seg i vaksinesystemet vårt på forhånd, for best mulig flyt og minst mulig kødannelse.

Har du tatt dose 1 i Stavanger tidligere, skal du ikke registrere deg på nytt. Det er bare å møte opp.

Minst fire uker mellom intervallene

Drop-in-vaksinering er først og fremst et tilbud til studenter som ikke har booket time til dose 2. Det må ha gått minst fire uker fra dose 1 er satt til dose 2 kan settes. Det er også mulig å få satt dose 1 på drop-in.

Viktig å huske på:

Er du i ny i Stavanger, eller har du fått dose 1 i en annen kommune? Da må du registrere deg i remin før du møter opp på drop-in.

Ha med oppdatert studiebevis, eller bekreftelse på studieplass hvis du ikke har fått studiebevis enda.

Ha koronasertifikatet klart hvis du ikke har tatt dose 1 i Stavanger (ligger i helsenorge-appen eller på helsenorge.no). Skal du ta dose 2, må du uansett ha koronasertifikatet klart på mobilen ved oppmøte.

Ha med personnummer eller D-nummer. Har du ikke fått D-nummer må du vente med vaksineringen til du får.

Du regnes ikke som fullvaksinert før det har gått en uke etter at dose 2 er satt.

