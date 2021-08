– Man kan ikke få dose 2 på drop in

Denne uken har Stavanger kommune fått 9294 vaksinedoser, og neste uke kommer 28.152 vaksinedoser til Stavanger. Det gjør at alle innbyggere over 18 år i Stavanger kan få framskyndet dose 2 av koronavaksinen.

Samtidig har Stavanger kommune nylig startet med drop in for dose 1 mandag til fredag ved vaksinesenteret Forum Expo på Tjensvoll.

– Vi har merket at det er mange som kommer inn til drop in og vil ha dose 2. Det har vi ikke et tilbud om, og de blir altså avvist. Vi har drop in for dose 1 fordi vi vil fange flest mulig av dem som enda ikke har tatt dose 1, sier leder for vaksinesenteret, Marianne Amdal.

Stavanger kommune har ikke konkrete tall på hvor mange som benytter seg av drop-in tilbudet, men lederen for vaksinesenteret opplyser til RA at det ikke er en veldig storm av folk som kommer innom for dose 1.

For dose 2 opererer kommunen fremdeles med timebestilling, og i helgen startet utsending av SMS til de som har avtale til dose 2 i ukene 38–42 med oppfordring om å booke om til et tidligere tidspunkt.

Alle som studerer i Stavanger kan komme på drop in for dose 1 eller 2, på lørdagene 21. og 28. august. Studentene hadde også tilbud om drop in lørdag 14. august.

– Det har ikke vært veldig mange studenter innom. Vi hadde håpt på bedre oppslutning enn dette. Det var færre innom enn det vi hadde kapasitet til, for å si det sånn. Vi håper ryktet har spredd seg mer, og at flere møter opp lørdag 21. og 28. august, sier Amdal.

Med det store antallet vaksinedoser Stavanger kommune er lovet, er målet å bli ferdig med massevaksineringen i Forum Expo ved utgangen av uke 37, i midten av september.

Over 50.000 fullvaksinert

97457 personer har blitt vaksinert med dose 1, og 50896 personer har blitt vaksinert med dose 2 i Stavanger kommune. Tallene er sist oppdatert søndag 15. august.

Onsdag opplyste regjeringen at 16- og 17-åringene vil få tilbud om koronavaksinen etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Stavanger kommune har i en periode allerede diskutert hvordan de skal gjennomføre dette, da de regnet med at dette skulle skje.

– Vi begynner ikke å vaksinere 16- og 17-åringene før vi er ferdige med de over 18 år. Vi vurderer nå om de skal vaksineres i Forum Expo, eller på skolen, eller andre vaksinesteder. Det har vi ikke konkludert med enda, men vi har begynt å tenke på hvordan vi skal rigge oss for dette når vi kommer så langt, sier direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, til RA.

Etter kommunen er ferdig med massevaksineringen, vil det fremdeles være et tilbud om vaksinering for etternølere og de som ikke har fått tatt vaksinen av ulike grunner.

