Store nordiske forfattere ventet til årets Kapittel

Det skriver Sølvberget bibliotek og kulturhus i en pressemelding onsdag. Kapittel arrangeres i år fra 22.–26. september, og torsdag 19. august lanseres hele programmet til festivalen.

– Årets Kapittel har blitt til på et hjemmekontor under en trapp, og det har tidvis vært vanskelig å se for seg at det skulle bli mulig å møtes til festival i september. Derfor er vi ekstra glade for at vi nå kan invitere til et nytt Kapittel. Festivaltemaet ga seg selv i år, det måtte bli «Hjem», sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal.

Selv er hun tilbake på kontoret på Sølvberget, og i full gang med å klargjøre for festival i september.

– Enn så lenge med smittevern og redusert publikumskapasitet, men dersom regjeringen letter på tiltakene innen festivalstart, er vi klare for å levere et tilnærmet normalt Kapittel, opplyses det om i pressemeldingen.

[ Vil ha gate oppkalt etter redaktør og motstandsmann: – En suveren kandidat ]

Ytringsfriheten står sentralt

Tyskland er viet god plass i årets program, med forfatter Judith Hermann i spissen. Spørsmål knyttet til ytringsfriheten står sentralt i programmet, og poet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali holder årets Kielland-foredrag. I tillegg rommer årets program møter med nordiske forfattere som Kjell Westö, Lena Andersson og Stine Pilgaard, og norske forfattere som Zeshan Shakar, Lars Amund Vaage og Helga Flatland.

Videre informeres det om at det blir gjenhør med Frode Grytten Beat Band, Hjemmekontoret med Thomas Seltzer og konsert med Musti.