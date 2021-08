Åpner nytt Thon Partnerhotell i Stavanger

Det skriver Thon Hotels i en pressemelding onsdag.

– Vi øker kapasiteten til Thon Hotels i Stavanger med et tredje hotell. Det nye Thon Partnerhotellet ligger under samme tak som Stavanger Forum-konferansesenter, og er et stort hotell med 182 gjesterom. Dermed vil Thon Hotels ha mulighet til å innlosjere et stort antall konferansegjester ved arrangementer. I tillegg til bedrifts og kurs- og konferansemarkedet er det også et godt valg for sport- og idrett, samt ferie- og fritidssegmentet, sier Morten Thorvaldsen som er konserndirektør for Thon Hotels.

Ifølge hotellkjeden er det nye partnerhotellet 21 etasjer høyt og har blant annet treningsrom, restaurant, bar og parkering. Deler av hotellet blir pusset opp i 2021, og det er Norlandia Hotel Group er ansvarlig for å drifte partnerhotellet, som vil få navnet Stavanger Forum Hotel.

– Norlandia overtar driften fra uke 36 og dette blir et fullverdig Thon Partnerhotell fra januar 2022. Dette er et stort og flott konferansehotell med en særdeles god beliggenhet og utsikt. Vi har et godt og langvarig samarbeid med Thon Hotels, og gleder oss over dette som blir det tiende hotellet i samarbeidet vårt, sier administrerende direktør i Norlandia Hotel Group, Morten A. Kahrs.

Åpner i januar

Det nye partnerhotellet ligger på adressen Gunnar Warebergsgate 17 og vil åpne som partnerhotell fra januar 2022. Det er Up North som eier hotellet som Norlandia Hotel Group skal drifte.

Det nye hotellet vil ha samme konsept og frokost som Thon Hotels, og hotellet vil også inngå i lojalitetsprogrammet til Thon Hotels.

Fra før tilbyr Thon Hotels overnatting i sentrum av byen ved Thon Hotel Stavanger og Thon Hotel Maritim.