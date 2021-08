Drop in dose én hver dag

Framover er det drop in for dose 1 hver dag i Stavanger. Det er ikke nødvendig å bestille time, men man må registrere deg for vaksinering, om det ikke er gjort allerede.

Vaksinesenteret er åpent klokken 08.00-14.00 og 15.30-21.00 mandag til fredag. Senteret stenger for pause 11–12 og 18.30-19.30 hver dag.

Tidligere har det kun vært mulig med drop in for dose 1 på torsdager. Nå er det altså mulig med drop in hver dag for dose 1.

– Vi gjør dette for å senke terskelen for å få flere til å ta dose 1 av koronavaksine. Det er fortsatt mange i aldersgruppen 25–39 år som ikke har tatt vaksinen, sier leder for vaksinesenteret Marianne Amdal i en nyhetsmelding fra Stavanger kommune.

For vanlige innbyggere gjelder fortsatt timebestilling for dose 2. Stavanger kommune har kun drop in for dose 2 for studenter, og det skjer på lørdagene 21. og 28. august kl. 10–12 og 13–16.

