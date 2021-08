Røde Kors trenger flere frivillige

Hvem: Morten K. Urrang

Hva: Leder for Ressursgruppa Ferie for Alle i Rogaland Røde Kors

Hvorfor: I sommer ble Røde Kors kontaktet av flere fortvilte familier som ikke fikk plass på ferietilbudet «Ferie for alle,» som er spesielt tilrettelagt for lavinntektsfamilier.

– Du er leder for Ressursgruppa Ferie for Alle i Rogaland Røde Kors. Hva innebærer dette og hva er arbeidsoppgavene dine?

– Min oppgave er sammen med dem som jobber på kontoret til Rogaland Røde Kors og de andre medlemmene i ressursgruppen å planlegge og gjennomføre Ferie for alle opphold. For å klare dette må vi ha frivillige, så en viktig oppgave er informasjon og rekruttering ut til lokalforeningene i Rogaland og andre støttespillere vi har.

– Hvorfor er det viktig for Røde Kors å ha dette tilbudet Ferie for Alle?

– Røde Kors ser det er i ferd med å vokse fram et markant skille også i Norge mellom hvem som har mye og hvem som har lite. Dette strider med Barnekonvensjonen som sier at alle barn skal ha like muligheter uavhengig hvilken familie de blir født inn i. Vi skal bidra i lokalsamfunnet og Ferie for alle er en aktivitet som passer godt med vårt formål om å sikre respekt for enkeltmenneske.

– Hvordan var pågangen i sommerferien i år?

I år var det veldig stor pågang, over 30 prosent økning fra tidligere år! Vi har sett en jevn økning av søkere de siste årene.

– Hvordan påvirket korona situasjonen i år tror du?

– Jeg tro det har hatt en effekt, flere familier har vært i en vanskelig jobb situasjon og ferie er gjerne noe av det første man da må velge bort dessverre.

– Dere trenger flere frivillige, hvem ville du anbefalt å bli frivillig?

– Alle bør være med som Ferie for alle frivillig, vi har det så gøy! Vi trenger frivillige i alle aldre og er ofte en god blanding av aldre når vi drar på tur. Vi trenger unge som kan spille fotball og lignende med deltakerne og trygge gode eldre frivillige, sammen blir vi et fantastisk lag. Det fine med Ferie for alle er at man gjennomfører opplæring og blir med på et eller flere opphold når det måtte passe.

– Når er neste ferie for alle?

– Den er i høstferien og går til Gullingen i Suldal.

– Hva synes du er det beste med å være frivillig på disse oppholdene?

– Det er å bli kjent med barna og se gleden de har under oppholdet. Vi får et fantastisk fint forhold til dem når vi har dager med bare kjekke aktiviteter og opplevelser. Jeg tror barna merket at Ferie for alle er virkelig et avbrekk fra vanlige rutiner og at de får gode minner. En undersøkelse Røde Kors gjorde viser også at gode ferieminner er med på å bidra til at barna får en langvarig positiv effekt i sosial sammenhenger når de kommer tilbake til skolen etter ferien, det synes jeg var veldig bra.

– Hvor lenge har du vært i Røde Kors?

– Tror det har blitt 23 år nå!

– Hvordan startet det?

– Jeg var rett og slett elendig i fotball og som ung gutt var det jo helst fotball det gikk i. Heldigvis fant jeg det som da het Ungdommens Røde Kors som drev med friluftsliv, som interesserte meg. Røde Kors er en flott organisasjon med mange aktiviteter så etter noen år gikk jeg videre til Hjelpekorpset hvor jeg er ennå, men også nå i Røde Kors Omsorg hvor Ferie for alle er organisert.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mye krim så de betyr heldigvis ikke så mye for meg, det hadde vært skummelt! Men jeg leste boken om Farouk Al-Kasim som er irakeren bosatt i Stavanger som gjerne står for mye av det norske oljeeventyret og godene vi har fått. Det er en fin historie om at vi i lille Norge ofte kan lære av utlendinger og noe å huske på i mange debatter.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Gode venner og alt det kjekke vi finner på! Jeg kom nettopp hjem fra båttur med ni venner hvor vi seilte rundt på Sørlandet – fantastisk!

– Hvem var din barndomshelt?

– Helt klart MacGyver.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan nok være litt kravstor mot meg selv.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på tur, jeg elsker å reise og se nye ting. Litt nytt friluftsutstyr blir det også som utskeielser.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/mot?

– Mot utbygging av vindmøller i sårbare områder, det synes jeg er en diskusjon som bør tas særlig opp mot utenlandske eiere og lite modernisering av vannkraft.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg dro aldri i militæret for jeg var norsk sjømann så vi slapp, men det skulle jeg gjerne opplevd. Så burde jeg nok reist og opplevd litt mer i ung alder – av en eller annen rar grunn hadde jeg det fryktelig travelt.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør! Gjerne Gandhi, men den heisen er nok dessverre gått.