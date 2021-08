Massevaksineringen kan være over om fem uker

Det melder Stavanger kommune fredag.

I helgen starter utsending av SMS til de som har avtale til dose 2 i ukene 38–42 med oppfordring om å booke om til et tidligere tidspunkt. Stavanger kommune får over 28.000 vaksinedoser i uke 34, og kan sette fortgang i vaksineringen med dose 2.

Må være fire uker imellom

Kommunen oppfordrer alle til å vaksinere seg tidligst mulig for en trygg gjenåpning av samfunnet, men minner om at det må ha gått minst fire uker mellom de to dosene koronavaksine.

– Med det store antallet vaksiner vi er lovet er målet å bli ferdig med massevaksineringen i Forum Expo ved utgangen av uke 37, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse, i en pressemelding.

Legger ut mange nye timer

Vaksinetjenesten legger i løpet av helgen ut mange nye timer til og med uke 37. Håpet er at så mange som mulig flytter timen sin fram til et tidligere tidspunkt. Det er hovedsakelig dose 2 som settes nå. De som enda ikke har tatt dose 1, kan møte på drop in i Forum Expo på torsdager 08.30-14.00 og 15.30-20.30, opplyser kommunen.

Selv om massevaksineringen avvikles ved utgangen av uke 37, blir det mulig å få satt koronavaksine også senere.

– Vi planlegger nå hvordan vi skal fortsette med koronavaksinering i en mindre skala for etternølere og innbyggere som venter med å ta vaksinen fordi de for eksempel er gravide, sier Eli Karin Fosse.

Av vaksinedosene Stavanger får i uke 34 er 20.000 Moderna-doser og 8000 Pfizer. Mange av dem som har fått dose 1 med Pfizer vil få dose 2 av Moderna (Spikevax). Ifølge FHI er Moderna mer effektiv mot Delta-viruset enn Pfizer. Moderna og Pfizer lages på samme måte, og det er trygt å kombinere de to vaksinetypene.