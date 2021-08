To UiS-topper i regjeringens klimautvalg

Fredag satt regjeringen ned et offentlig klimautvalg som skal utrede om veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal de norske utslippene være 90–95 prosent lavere enn i 1990. Det melder regjeringen i en pressemelding.

– Den nylig publiserte rapporten fra FNs klimapanel viser hvor mye det haster med å omstille oss til en lavutslippsutvikling i tråd med klimamålene i Parisavtalen. Det har vi også sett i sommer med blant annet flommen i Tyskland og Belgia, og skogbranner i Middelhavsområdet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, i pressemeldingen.

I utvalget som nå er satt ned finner man blant annet to profilerte forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS), samfunnsøkonomene Klaus Mohn og Ola Kvaløy. Begge er professorer ved Handelshøgskolen ved UiS.

– For omstillings-universitetet i Stavanger er det særs smigrende å få hele to representanter med i et slikt viktig utvalg, sier Klaus Mohn, som nå er rektor ved UiS, i en pressemelding.

Mohn mener at det er lite som kjennes mer meningsfylt for en akademisk forsker, enn å få muligheten til å påvirke politikk og samfunnsutviklingen – og til å løse de store samfunnsutfordringene, som klimaendringene representerer.

– Klimaendringene utgjør en stor samfunnsutfordring, som bare forskning, kunnskap og nyskaping kan løse, påpeker Mohn.

Utvalget skal levere en samlet utredning og anbefaling i form av en NOU innen november 2023.

Ola Kvaløy, dekan på Handelshøyskolen på UiS (Arne Birkemo)

Oppdatere klimamål

Klimaloven slår fast at målet skal være at klimagassutslippene blir redusert med 90–95 prosent fra utslippsnivået i 1990. Som part i Parisavtalen skal Norge hvert femte år melde inn nytt eller oppdatert klimamål. For å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn forplikter klimaloven regjeringen til å hvert femte år legge fram et oppdatert klimamål for Stortinget. 2050-utredningen, som de to UiS-forskerne skal bidra til, vil gi viktig innspill til disse prosessene, påpekes det i pressemeldingen.

– Omstillingen til et samfunn med lave utslipp er spesielt krevende for Norge, som lenge har levd på utvinning av olje og gass. Med mye vannkraft er utslippene allerede lave fra husholdninger og foretak, og fra oljevirksomheten er det kostbart å få utslippene videre ned, sier Mohn om de utfordringene Norge står overfor.

Både Mohn og Kvaløy er allerede erfarne med å sitte i utvalg for regjeringen. Mohn satt i Klimarisikoutvalget som kom med sin innstilling Klimarisiko og norsk økonomi i 2018. Kvaløy sitter allerede i skatteutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av det norske skatte- og avgiftssystemet.