Rødt gjør det godt på meningsmåling: – Folk vil ha endring

I en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK får Rødt 3,9 prosent oppslutning i Rogaland.

Meningsmålingen ble gjennomført i starten av august, og er basert på 600 intervjuer.

Ved forrige måling, i juni, hadde rødt 3,7 prosent oppslutning. Ved stortingsvalget i 2017 hadde partiet 1,2 prosent.

– Dette er veldig gode tall. Det er den beste målingen vi har hatt noensinne i Rogaland, sier stortingskandidat for Rødt Rogaland, Mímir Kristjánsson, til RA.

Han påpeker at de nærmer seg fire prosent og sperregrensen.

– Jeg er trygg på at Rødt kommer seg over sperregrensen i Norge når dette er tallene våre i Rogaland. Rogaland har vært vårt svakeste fylke i Norge, fordi det er et veldig blått fylke, det er mange kristne, mye penger, og mange jobber i oljen. Men, nå har ting snudd. Det er veldig gledelig. Vi må jobbe videre for å prøve å få et direkte mandat, og da må vi opp enda litt til, sier Kristjánsson.

– Hvordan tror du dette utvikler seg fram mot valget da? Har du troen?

– Ja, det har jeg. Da vi hadde valg i Stavanger sist, var den beste målingen vår på 4,6 prosent, og vi fikk 5,5 prosent. Så jeg tror Rødt kommer til å gjøre det bedre enn den siste målingen før valget, det tilsier min erfaring. Jeg merket også da vi var på valgkampseilas at det er en helt annen type stemning og begeistring rundt Rødt enn det noen gang har vært før.

Kristjánsson tror flere vil stemme Rødt i år fordi folk er lei Høyre og Frp-politikk.

– Folk ser at forskjellene ar økt altfor mye, og vil ha et vendepunkt mot det. Det vendepunktet er det Rødt som kan tilby. Det er nok hovedgrunnen for at Rødt vokser. Så har vi og enkeltsaker, som for eksempel vindkraft og gratis tannhelse som er viktige. Likevel tror jeg det er forskjeller som er avgjørende.

Rogaland er Frps beste valgkrets

Fremskrittspartiet har økt oppslutningen sin i Rogaland betydelig fra forrige måling. I juni hadde FrP 14,7 %, og i den ferske målingen fra august har de 17,5 % oppslutning i Rogaland. Det gjør at Rogaland nå er Frps beste valgkrets etter å ha passert Møre og Romsdal som har 16,9 %.

– Dette handler om arbeidsplassene til folk. Oljearbeiderne opplever at jobbene deres er forhandlingsvare mellom de andre partiene. FrP er veldig tydelig på at vi vil ikke avvikle jobbene deres, for konsekvensen vil bare bli er at produksjon, verdiskapning og arbeidsplasser flyttes ut av Norge og over til diktaturer i Midtøsten, Afrika og Russland uten at det blir reduserte utslipp, sier stortingsrepresentant og listetopp Roy Steffensen (FrP).

Han mener det ikke bør overraske noen at de som kjemper mest for å utvikle oljenæringen videre, også får et løft i oljefylket når flere og flere tar til orde for å avvikle næringen og legge ned arbeidsplassene til folk.

– Dette gir oss god motivasjon til å kjempe på videre den neste måneden, og overbevise enda flere velgere at man trenger et sterkt FrP, sier Steffensen.