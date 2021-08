Skolestart: Nord-Jæren kjører på med grønt nivå

– Skole- og barnehageansatte fortjener en stor takk for å ha strukket seg langt og tatt vare på våre yngste innbyggere på beste måte gjennom pandemien. At vi prioriterte vaksiner til de ansatte gjør at det nå ligger til rette for en mer normal skole- og barnehagehverdag for både elever og ansatte.

Det sier de fire ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en pressemelding torsdag.

Ordførerne i de fire kommunene gjorde samme dag en oppdatert vurdering av smittesituasjonen. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg legger alle opp til at oppstart av nytt skole- og barnehageår neste uke skjer på grønt nivå.

Hjemme ved symptomer

De fire ordførerne understreker igjen at pandemien ennå ikke er over. Fortsatt er de grunnleggende smitteverntiltakene viktige for at man raskest mulig kan få en normal hverdag igjen.

– Også grønt nivå i skoler og barnehager har noen ekstra smitteverntiltak. Og de neste månedene er det ekstra viktig at vi alle holder oss hjemme fra jobb, skole og barnehage også ved lette sykdomssymptomer, sier de fire ordførerne.

Smittetilfellene de siste ukene knytter seg særlig til innreise og nærkontakter. Smittetallene varierer noe fra dag til dag, særlig i Stavanger og Sandnes.

Kommunene har kontroll på smitteklynger og god kapasitet på testing, isolering, smittesporing og karantene. Stadig flere er vaksinert. De fire kommunenes vurdering er at det ikke er behov for lokale og regionale tiltak nå.

Karantene-endringer

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole.

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing, skriver Utdanningsdirektoratet.

Til unge: – Vaksiner deg

Selv om mange nå er vaksinerte kan smitte fortsatt spres. Derfor må vi alle fortsatt ha lav terskel for testing, også de fullvaksinerte.

– Vi oppfordrer fortsatt unge voksne som ennå ikke har vaksinert seg om å gjøre det. Det kan være praktiske grunner til at noen ennå ikke har vaksinert seg, men nå har du sjansen og kan være med å få til en forhåpentligvis enda raskere gjenåpning av samfunnet vårt, sier ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.