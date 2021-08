Rekordmange søkere til ferietilbud hos Røde Kors

Røde Kors Rogaland mottok over 500 søkere til ferietilbudet «Ferie for alle,» som er et gratis ferietilbud for lavinntektsfamilier. Det er en økning på mer enn 30 prosent fra tidligere år, melder Røde Kors i en pressemelding.

– Røde Kors Rogaland har i sommer økt tilbudet fra tre til fire opphold, men dessverre grunnet gjeldende koronarestriksjoner var det bare mulig å tilby cirka 150 plasser. Aldri har behovet vært større, og Røde Kors håper å øke tilbudet neste år, skriver Røde Kors i pressemeldingen.

Nasjonalt var det over 10. 000 søkere til Røde Kors opphold i sommer, og 3300 som fikk plass.

Ifølge pressemeldingen var hver fjerde barnefamilie i Norge bekymret for om de hadde råd til ferie i år, spesielt i forhold til koronasituasjonen.

– Rogaland Røde Kors opplevde flere fortvilte saksbehandlere og familier som tok kontakt fordi de ikke hadde fått plass på sommerens opphold. 113.745 barn levde i 2018 i husholdninger med vedvarende lavinntekt, for Rogaland var antallet 10.209 barn. Tallene har vært økende og Røde Kors frykter at de reelle tallene nå er vesentlig høyere etter en periode med høy arbeidsledighet grunnet korona, påpeker de i pressemeldingen.

– Vi ser utviklingen på nært hold gjennom tusenvis av møter med barn og ungdom i våre forskjellige aktiviteter, sier Pernille Lemming, leder for Landsråd Omsorg i Røde Kors.

Doblet antall opphold

For å øke kapasiteten arrangerte Rogaland Røde Kors ett ekstra opphold i sommer. Det ble avholdt barneopphold på Gullingen i Suldal, Svanevatn i Egersund og to familieopphold på Haraldvigen i Kristiansand.

Selv om ikke kapasiteten til leirstedene kunne fullt utnyttes på grunn av restriksjoner ble det med de ekstra oppholdene totalt omtrent 150 deltakere som deltok på sommerferie. For å gjennomføre oppholdene har nærmere 40 frivillige vært i sving gjennom sommeren.

Nå håper Rogaland Røde Kors på at oppholdene neste år vil gå med normal kapasitet på leirstedene slik at flere deltakere kan få plass og mer av det store behovet kan dekkes. Til høsten vil det også bli arrangert Ferie for alle opphold.

Trenger frivillige

– For å utnytte kapasiteten på leirstedene og kunne tilby flere deltakere opphold trenger vi neste år enda flere frivillige, sier Morten Kornbrekk Urrang, leder i Ressursgruppa Ferie for Alle i Røde Kors Rogaland, i pressemeldingen.

– Støttepakken Nasjonal tilskottsordning for å inkludere barn og unge fra Barne- og familiedepartementet har fått økt rammene og gitt mulighet til å arrangere flere opphold, men det er ikke mulig uten frivillige, legger han til.

Selv deltar Morten Kornbrekk Urrang som frivillig på flere opphold gjennom året, og har vervet flere av sine venner med seg.

– Ferie for alle handler om å tilby gode ferieminner slik at barna har gode opplevelser å fortelle om når de kommer tilbake til skolegården. Det er en uke full av aktiviteter som kajakk, seiling, fisking, bading, lek og moro hele dagen. Klart har vi frivillige det også veldig gøy, og får se hvordan barna som gjerne aldri har fått slike opplevelser koser seg. Det føles veldig godt og meningsfullt, sier Morten.