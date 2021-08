Unngikk helikopter-streik

Tillitsvalgt for Bristow-pilotene, Johan Forsman, sier pilotene har fremforhandlet en avtale som gir alle parter større handlingsrom.

Pilotene får ifølge Forsman en avtale på linje med frontfaget for 2020 og 2021, i tillegg til at de har bidratt med nødvendige besparelser for selskapet.

– Pilotene har bidratt til innsparinger som vil gi selskapet økt konkurransekraft i årene fremover. Vi forventer at kostnadsreduksjonene, og forutsigbarheten vi nå har blitt enige om, sikrer arbeidsplassene for fremtiden. sier Forsman.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, er glad for å ha unngått en streik som ville berørt mange av installasjonene i Nordsjøen.

Unngikk streik

– Bristow er lokalisert i Bergen, på Ekofisk, i Florø, Hammerfest og i Stavanger. En streik ville derfor rammet store deler av trafikken knyttet til norsk oljeproduksjon. Det unngår vi nå, etter å ha blitt enige med arbeidsgiver, sier Parats forhandlingsleder.

Meklingsfristen for Parat og NHO luftfart gikk ut ved midnatt, og 67 piloter er omfattet av det første streikeuttaket tirsdag, ifølge Riksmekleren. Det er meldt plassoppsigelse for i alt 158 medlemmer.

