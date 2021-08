Nå kan du forhåndsstemme

Fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september kan man nemlig forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Venter man med å stemme ved årets stortings- og sametingsvalg til valgdagen, må man stemme i kommunen man er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021.

Ordfører og leder av valgstyret i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), mener det er utrolig viktig at innbyggerne bruker stemmeretten sin.

– Jeg vil sitere Frank Aarebrot; «Å la være å stemme, er en stemme til de du vil at minst skal bestemme i samfunnet.», sier hun til RA.

– Det viktigste er at folk stemmer, men dersom man allerede har bestemt seg for hvem man vil stemme på, har Stavanger kommune gjort det enkelt for folk å forhåndsstemme. Det er plassert boder rundt i kommunen slik at det skal være tilgjengelig, og enkelt å stemme, legger Nessa Nordtun til.

I Stavanger kommune kan man avgi forhåndsstemme i valgbrakken på Torget i Stavanger sentrum, på Hillevåg torg, i Hundvågkrossen, ved DNB/Siddishallen, på Tastasenteret, og ved innbyggerservice i Vikevåg og Judaberg. Valgstyret skriver i en pressemelding at forhåndsstemmestedene er åpent fra mandag til fredag klokken 10.00-18.00, og lørdager klokken 10.00-17.00. For Vikevåg og Judaberg er lokalene åpne mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 08.30-15.00, og torsdag klokken 08.30-18.00.

Må overholde reglene

Stavanger-ordføreren forteller at kommunen legger til rette for at forhåndsavstemmingen skal skje under gode smitteverntiltak.

– Det er viktig at velgerne holder god avstand, og at det er jevnlig vask av lokalene. Er det kødannelser må man holde avstand, og dersom man ikke klarer å holde en meter, må man bruke munnbind, sier hun og legger til at hun oppfordrer velgerne til å følge de nasjonale reglene som gjelder.

Hun tror at mange vil benytte seg av forhåndsstemmingen.

– Det har vært en økning i det, og det er god grunn til å tro at den utviklingen fortsetter, sier Nessa Nordtun før hun fortsetter:

– Det kan være en fordel å stemme i forkant slik at man ikke kommer i en situasjon der man ikke får avgitt sin stemme.

Dersom man er i karantene må man vente med å stemme til man er ferdig med karantenen. Er man i isolasjon eller har symptomer må man også vente.

– Man kan stemme hjemmefra, men da må man søke til Stavanger kommune, sier ordføreren.

Husk legitimasjon

Også i Sandnes er det mulig å søke til kommunen for å kunne avgi stemme hjemme.

– Hvis man blir koronasyk helgen før valget, må man kontakte administrasjonen. Dette tilbudet gjelder kun for dem som er i karantene eller isolasjon i siste fase av stemmeperioden – tett opp mot valget. Søknadsfristen er valgdagen klokken 10.00, sier valgansvarlig i Sandnes, Guro W. Løvli.

Andre som ikke har mulighet til å komme seg til valglokalet på grunn av annen sykdom, må søke om å få stemme hjemmefra innen 10. september klokken 10.00.

Mange skal ha mottatt valgkortet sitt nå, enten digitalt eller i posten. Løvli forteller at det ikke er nødvendig å ha med dette når man skal avgi forhåndsstemmen, men at det vil lette på arbeidet til valgarbeiderne dersom man har det tilgjengelig.

– Man kan godt stemme uten valgkort, men vi må se legitimasjon, sier hun.

Stemmelokaler

Her kan man forhåndsstemme i Stavanger:

Valgbrakken på Torget i Stavanger sentrum

Valgbrakken på Hillevåg torg

Valgbrakken i Hundvågkrossen

Valgbrakken ved DNB/Siddishallen

Tastasenteret

Innbyggerservice i Vikevåg og Judaberg

Her kan man forhåndsstemme i Sandnes:

Sandnes rådhus

Kommunehuset i Forsand

Riska bibliotek

Lura bydelshus





