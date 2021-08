Drop in for dose 1 i Sandnes

Alle som ikke har fått første vaksinedose mot covid-19 kan møte opp uten time på vaksinesenteret i Sandnes. Vaksinesenteret ligger i Gravarsveien 34 i sentrum.

Det vaksineres onsdager og torsdager i Sandnes. Vaksinesenteret er åpent mellom klokken 09 og 14.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet til å vaksinere seg. For å gjøre dette så enkelt så mulig og åpner vi nå for drop- in vaksinering av første dose. Mange innbyggere vil også få framskyndet andre dose og vil få melding om nytt tidspunkt for andre dose, opplyser logistikkansvarlig Bjarte Våge.

Tilbudet om drop-in for første vaksinedose gjelder også innbyggere fra andre kommuner.

– Man må ikke være bosatt i Sandnes kommune. Men de må kontakte vaksinesenteret på forhånd, fordi det kreves litt mer forberedelser, sier Ole Jørgen Alstadsæter, kommunikasjonssjef i Sandnes til RA.

Nummeret til vaksinesenteret er 477 66 222 på forhånd.

Fullvaksinert før skolestart

Nylig skrev RA om at Stavanger kommune sender skole- og barnehageansatte foran i køen for å fullvaksinere så mange lærere og barnehageansatte som mulig før nytt skole- og barnehageår.

Også Sandnes prioritere denne gruppen, selv om kommunen ikke har gått ut med informasjonen offentlig.

– Vi er godt i gang allerede. Vi har samlet litt ansattlister fra skoler og barnehagene. Lærere og barnehageansatte er flyttet fram i køen. Det er alltid noen etternølere av ulike grunner, men vi regner med at alle skal få andre dose før skolestart 18. august, sier Alstadsæter til RA.

Også Sola

Sola kommune har også bestemt seg for å prioritere ansatte i skoler og barnehager i Sola, slik at flest mulig av dem før dose to før skolestart. Det bestemte kommunen 3. august.

Ansatte på skoler, SFO og barnehager i Sola kommune vil bli prioritert. Det gjelder både private barnehager og SFO, så vel som kommunale. Også ansatte ved Sola videregående skole tas med i denne prioriteringen.

Kommunen vil kontakte ansatte fortløpende og sette dem opp til timer. Både denne og neste uke er det mange ledige timer, meldte kommunen i en pressemelding 3. august.

Dette tilbudet gjelder kun de som arbeider innenfor kommunens grenser.

Men, både Stavanger, Randaberg og Sandnes kommune prioriterer også skole- og barnehageansatte i sine kommuner for dose 2 nå.

