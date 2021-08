Disse får dose to tidligere

Skal du ha vaksinedose to i tidsrommet 23.–29. august? Da får du tilbud om å få dosen tidligere. Kommunen vil sende deg SMS om tilbud.

Kommunene får i uke 32 mange vaksinedoser som kan benyttes til dose 2. Stavanger kommune gir derfor de som har ventet lengst på dose 2 tilbud om å flytte timen to uker fram.

Alle som har fått time til dose 2 vil etter hvert få SMS med tilbud om forkortet intervall. Stavanger kommune tilbyr nå dose 2 etter ti uker, men intervallet kan bli forkortet dersom vi får mye vaksine i ukene framover. SMS-ene sendes ut uke for uke.

Ombooking kan ikke gjøres før man har fått SMS fra kommunen. Dette er for sikre at de som har ventet lengst på dose 2, skal få booke om timen først.

Alle som skal ta dose 2 må vise fram koronasertifikat eller annen dokumentasjon på datoen for dose 1. Dette blir gjort for å sikre at intervallet mellom dosene er i henhold til nasjonale retningslinjer.

