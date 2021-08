Ordførerne: - Ikke vent med første vaksinedose

Ordførerne på Nord-Jæren kommer med en beskjed til innbyggerne sine: Ikke vent med vaksinedose 1.

– Som i resten av landet, er smittetallene på Nord-Jæren noe økende etter fellesferien. Mange av smittetilfellene er reisende fra utlandet. Vi har god kapasitet på testing og smittesporing, men kommunene følger tett med på utviklingen av delta-varianten av viruset, sier de fire ordførerne Dagny Sunnanå Hausken, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en pressemelding etter at kommunene torsdag formiddag gjorde en oppdatert vurdering av smittesituasjonen i regionen.

Selv om det ikke er aktuelt med nye lokale tiltak nå, understreker de fire ordførerne viktigheten av at flest mulig innbyggere vaksinerer seg. Alle kommunene på Nord-Jæren har nå ledige vaksinetimer.

– Ikke vent med vaksinedose 1! Nå gjelder det at vi er mest mulig beskyttet mot en reell mulighet for en ny smittebølge med delta-varianten. Snart går dosene vi blir tildelt til andregangsvaksinering, sier ordførerne.

[ Må komme én time før for å få p-plass - blir trolig ikke bedre på Nye SUS ]

Aldersgruppen 25–39 år har flest som ennå ikke har takket ja til vaksine. Dette er også gruppen som har vært sist i køen. Det kan være ulike grunner til at de ikke har fått bestilt timen, men nå er det viktig at så mange som mulig nå benytter anledningen til å få første dose, enten ved drop-in-vaksinering eller timebestilling. Kommunenes nettsider har mer informasjon.

Og: De fire ordførerne på Nord-Jæren minner oss alle også om at pandemien ikke er over, og at de grunnleggende smittevernrådene fortsatt må følges slik at vi raskest mulig kan være tilbake til normalen.

– Vi nærmer oss skolestart og må gjøre det vi kan for at skolene kan åpne på grønt nivå om et par uker. Det krever fortsatt kontroll på smittesituasjonen. Delta-varianten dominerer blant smittede også hos oss. Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, men du kan dessverre bli smittet og smitte videre selv om du er vaksinert. Vi må derfor alle være nøye med smittevernreglene også videre for å begrense smitte, uansett vaksinasjonsstatus. Husk avstand, munnbind ved behov og testing selv ved vage symptomer, sier ordførerne Dagny Sunnanå Hausken, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

[ Åpner teststasjon for gratis hurtigtest ]