Økt smitte i Stavanger og Sandnes: - Grunn til bekymring

– Det er grunn til bekymring når vi ser på de nasjonale tallene, og våre tall bekrefter at delta-varianten av koronaviruset er mer smittsom. Vi må se hvordan dette utvikler seg her nå, og vet ikke hvordan de neste ukene blir, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i en pressemelding.

– Vi ser også noe smitte blant dem som er vaksinert. Selv om man som vaksinert er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, oppfordrer vi alle – uansett vaksinestatus – til å være nøye med smittevernet.

Onsdag morgen våknet Stavanger til 17 nye koronatilfeller i kommunen:

Reise utland: 6

Nærkontakter: 10

Ukjent: 1

Alder:

0–9 år: 4

10–19 år: 3

20–29 år: 2

30–39 år: 5

40–49 år: 3

555 personer ble testet tirsdag.

Sandnes kommune har ni nye tilfeller, etter å ha hatt seks og to på de to første dagene denne uken:

Barn 10–20 år (innreise)

Kvinne 20–30 år (innreise)

Kvinne 40–50 år (innreise)

Kvinne 30–40 år (nærkontakt)

Kvinne 70–80 år (nærkontakt)

Mann 20–30 år (smittesporing pågår)

Barn 0–10 år (nærkontakt)

Mann 40–50 år (nærkontakt)

Barn 0–10 år (innreise)

Det er ingen nye tilfeller av koronasmitte i Sola og Randaberg kommune onsdag.

Smitten øker også i resten av landet. Det siste døgnet er det registrert 475 koronasmittede i Norge. Det er 202 flere enn samme dag i forrige uke. Vi må tilbake til 26. mai for å finne et høyere tall på smittede registrert på ett døgn. Da lå det på 499. De siste sju dagene er det i snitt registrert 338 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 227, melder NTB.

Økning i flere byer

Ved midnatt natt til onsdag var det utført 6,5 millioner koronatester i landet siden februar i fjor. I alt har 138.740 testet positivt.

Smitten øker raskt flere steder i landet. Oslo har 72 nye. Bergen har 48 nye tilfeller.

I store deler av Europa er man inne i en fjerde smittebølge, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tirsdag til NTB at man ser starten på noe lignende også her.

– I Norge ser vi også starten av en bølge som foreløpig utgjøres av isolerte utbrudd og som vil vokse dersom utbruddene ikke kommer under kontroll ganske snart. Hvilke konsekvenser en ny smittebølge får, avhenger av hvor mange som smittes og blir vaksinert de neste ukene. Foreløpig ser vi ikke tegn til flere innleggelser på sykehus, men dette kan endre seg, sier han i en e-post.

1,8 millioner fullvaksinert

Til nå har 3.602.599 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.823.386 personer har fått andre dose.

Til sammen er 799 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser FHIs tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.