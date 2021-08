Åpner teststasjon for gratis hurtigtest

Teststasjonen tilbyr gratis antigen hurtigtest til bruk for koronasertifikat for arrangementer og reiser.

Teststasjonen er plassert på Strandkaien nedenfor Stavanger konserthus. Den åpnet tirsdag.

Teststasjonen er oppe ut uke 31 og er åpen mellom klokken 15.30-21.00.

Det er mulig åpningstidene blir justert etter hvert, melder Stavanger kommune i en pressemelding tirsdag.

Salubritas tilbyr også gratis hurtigtest i Sandnes, i Jønningsheiveien 44 ved inngangen til Sandnes stadion.

Kun friske personer

Daglig leder i Salubritas forteller til RA at det kun er friske personer som kan teste seg på hurtigteststasjonen.

– Dersom man har symptomer på covid-19, må man teste seg ved den kommunale teststasjonen. Man skal heller ikke komme dersom man er i karantene, sier Sørensen.

Etter første dag var det et 20-talls personer som testet seg.

– Vi venter det dobbelte i dag, sier Sørensen onsdag formiddag.

Salubritas foretrekker at folk booker tid på nettet i forkant. Drop in er mulig, men da må man booke tid på nettet mens man er der.

– Ved drop in kan det hende vi ikke har kapasitet. I Sandnes, som har vært åpen lengre, har vi vært oppe i 60 personer i timen. Det er likevel liten kø. Køen har da bestått av dem som kommer for tidlig, sier Sørensen.

Norsk personnummer eller D-nummer

Det er kun personer som har norsk person- eller D-nummer som kan teste seg.

– Det betyr at utenlandske turister som vil teste seg i forbindelse med hjemreise må teste seg andre steder. Vi får en takst fra Staten per test. Kriteriet er at personen har norsk personnummer eller D-nummer, sier Sørensen.

Etter å ha hatt åpent en stund i Sandnes, er Sørensen glad for å nå kunne åpne hurtigteststasjon i Stavanger.

– Vi blir vår egen konkurrent, men det er bare en fordel for oss og for folk. Det er mange fra Stavanger som har kommet til Sandnes for å teste seg. Nå slipper de det framover.

Folk som tester seg får svar på testen etter en time.

