Så mange besøkte Preikestolen, Kjerag og Flørlitrappene

Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling AS har offentliggjort besøkstall for Preikestolen, Kjerag og Flørlitrappene så langt i år, til og med juli.

Per juli 2021 er det 95.352 personer som har besøkt Preikestolen. Tilsvarende tall for 2020 var 121.054 personer.

Snittbesøket i juli har vært 1683 personer per dag, mot 2180 i juli 2020.

Den mest besøkte dagen i 2021 var onsdag 21. juli, med 3432 besøkende. Høyeste besøkstall i 2020 var torsdag 16. juli – da 4615 personer tok turen.

Ikke overraskende er det juni og juli som er månedene med mest besøk. 16.130 i juni og 52.162 i juli.

Flere utlendinger

– Hovedbildet i år er færre nordmenn og flere utlendinger. Andelen nordmenn var veldig høy i fjor, men i år har mange kanskje reist andre steder i Norge, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen/Lysefjorden Utvikling AS til RA.

Tyskere utgir en stor andel av de utenlandske besøkende.

– I år kom tyskerne i juli, i fjor kom de i august, sier Kjellevold, som også forteller at trafikken av mennesker har glidd greit så langt i år.

Kjerag er utlendingenes favoritt

Litt flere besøkte Kjerag i 2021 enn 2020. Per juli 2021 har 17.210 personer besøkt den populære bolten. I 2020 var besøkstallet 17.202.

Sesongen for Kjerag-tur starter i mai (100 besøkende). 3943 personer besøkte Kjerag i juni, mens 13.167 personer tok turen i juli.

– Kjerag er en plass spesielt utenlandske turister setter pris på. Vi kan ikke helt si hvorfor, men det har alltid vært slik, sier Kjellevold.

Opp for Flørlitrappene

Per juli 2021 har 8718 personer gått Flørlitrappene. I fjor på samme tid var det 7876 personer.

Kun to personer gikk turen i januar og februar. I mars var det åtte personer. I april økte besøkstallet til 382. Mai hadde 1069 besøkende, mens juni og juli hadde 2512 og 4743 besøkende.

Kjellevold mener økningen skyldes at flere går i trappene enn før.

– Jeg tror at antall besøkende til Flørli er noe av det samme, men det er flere som har gått trappene så langt i år enn i fjor. Det henger sammen med tilgjengeligheten i forhold til i fjor. I år er det flere operatører som har turer til Flørli og har et opplegg der.

Kjellevold tror på en god høst.

– Om tendensen fortsetter, så vil det teoretisk blir en bedre høst i år enn i fjor. Grunnen til det er at utlendingene har sommerferie senere enn nordmenn, og derfor vil de komme senere til Norge. Men her spiller også innreisereglene en stor rolle i antall besøkende vi vil ha, sier Kjellevold.

Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling jobber for å gjøre Lysefjorden til et attraktivt reisemål for lokale, nasjonale og utenlandske turister.