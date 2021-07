Skolestart: – Mange lærere er redde - Stavanger vil gi dose 2 til lærere fra neste uke

Onsdag holdt regjeringen pressekonferanse. Statsminister Erna Solberg (H) sa hun ønsker å ha en så normal skolestart som mulig, på grønt nivå. Samtidig sa regjeringen at fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene. Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

Når leder i Utdanningsforbundet Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, hørte dette kjente hun det i magen.

– Jeg kjente en umiddelbar uro. Bekymring. Når jeg hørte de signalene fra regjeringen. Jeg har full forståelse for at vi skal gjøre skole- og barnehagehverdagen så normal som mulig, men vi glemmer de som jobber på skole og i barnehage. De har stått lenge i dette. De er slitne og redde. Nå starter vi altså et nytt skoleår med lærere som ikke er fullvaksinert, sier Tednes-Aaserød og fortsetter.

– Latterlig sent

– Jeg er redd for konsekvensene for våre medlemmer. Mange lærere er redde for å gå på jobb. Jeg får mange henvendelser. De har ulike årsaker for å være redde, familiemedlemmer med underliggende sykdommer eller dem selv. Her om dagen snakket jeg med en lærer som har et prematurt-født barn hjemme. Han er livredd for å gå på jobb. Lærerne er veldig utsatt for smitte – hver dag.

– De ble lovet å bli prioritert i sommer, men mange hadde allerede fått innkallelse til første dose. Lærerne burde blitt prioritert allerede i vinter. Prioriteringen i sommer kom latterlig sent, mener Tednes-Aaserød.

19. august er det skolestart i Stavanger. De fleste lærere har kun fått første vaksinedose.

Lei lærer-kritikk

Hun er lei av å høre på dem som kritiserer lærene.

– Mange sier «hva med dem som jobber i butikk, buss- og taxisjåfører og andre grupper som har kontakt med folk». Det er greit det. Men i skolen og i barnehagen jobber man med barn. Man kan ikke ha pleksiglass, munnbind, håndsprit og be barna holde avstand. Man må ha dem på fanget, trøste, hjelpe, lære. Andre yrkesgrupper har en helt annen sikkerhet, sier Tednes-Aaserød.

Å vaksinere lærere er også samfunnsøkonomisk lønnsomt, påpeker hun.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød, leder i Utdanningsforbundet Rogaland.

– Samfunnsøkonomisk

– Akkurat det snakker få om. Smitte i et klasserom, en skole eller en barnehage kan få større konsekvenser en smitte på andre steder. Mange kan settes ut av spill på likt. Barnet smitter familien, og kanskje andre i klassen og deres familier. Man kan ikke la barn sitte i kjelleren i karantene. Derfor risikerer man mer smitte i samfunnet dersom man ikke fullvaksinerer lærerne, sier forbundslederen.

Tednes-Aaserød frykter sykemeldinger og mange karantener for lærerne i det nye skoleåret. Hun mener det er en sjanse for at det ikke vil bli nok lærere i klasserommene og i barnehagene.

– Det er også best for barn og unge har de er sammen med de voksne de kjenner og som de er trygge på. Det var allerede vanskelig å oppdrive vikarer forrige skoleår. Det blir nok minst like vanskelig i det kommende året, advarer Tednes-Aaserød.

Lærere foran i køen

Stavanger kommune skyver skole- og barnehageansatte foran i køen. Fra og med neste uke har lærere og barnehageansatte muligheten til å få dose 2.

– Dette gjør vi slik at våre skole- og barnehage-ansatte er best mulig beskyttet. Siden FHI har åpnet for kortere intervaller, i tillegg til at kommunen har en del ekstra doser på lager neste uke – på grunn av lite bestilling på dose 1 – vil ansatte i skole og barnehage få tilbud om å få dose 2 tidligere, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune til RA.

Lærere og barnehageansatte må selv ta kontakt med vaksinekontoret i Stavanger for å få time. Det vil ikke blir organisert gjennom de enkelte skoler som tidligere i sommer.

– Det er «første mann til mølla» som gjelder. Tilbudet varer så langt lageret rekker, neste uke og de kommende ukene. Dette avhenger også av hvor mange doser Stavanger får framover, og rammene vi har til enhver tid. Men akkurat nå er det mye ledig neste uke, sier Fosse.

Ansatte i skole og barnehage som har fått første dose av Pfizer-vaksinen for minst tre uker siden (fire uker for de som har fått Moderna-vaksine) kan kontakte vaksinetjenesten og få booket om dose 2.

Det er sendt mail til alle virksomhetene om hvordan dette skal foregå.

Send e-post eller ring

Skole- og barnehageansatte kan ringe til vaksinekontoret, og sende mail. Fosse forventer stor pågang på telefon, og ber derfor lærerne og barnehageansatte om å sende e-post til vaksinekontoret.

– Her må den enkelte forteller hvem de er og hvor de jobber. Kommunen vil sjekke om de faktisk jobber der de oppgir at de jobber, sier Fosse.

To vaksinedoser beskytter betydelig bedre enn èn dose mot deltavarianten av korona-viruset som nå er dominerende også her i regionen, mener kommunen.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet er glad for nyheten.

– Det er veldig bra at Stavanger kommune går foran og hiver seg rundt. Det er veldig positivt. Jeg håper det er flere kommuner som gjør det samme, sier hun.

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.