Vil du ha vaksine? I dag er det drop in i Stavanger

I dag, torsdag er det drop in på vaksinesenter Forum Expo i Stavanger. Alle som har fylt 18 år kan komme til Forum Expo på drop in i tidsrommet 08.00-14.00 og 15.30-20.30 torsdag 29. juli og 5. august, og få satt dose 1 av koronavaksine. Det er Moderna-vaksinen som settes på drop in.

Husk dette:

Du må ha fylt 18 år (det holder ikke å fylle 18 år i løpet av 2021)

Du trenger ikke bestille time

Du trenger ikke registrere deg på forhånd, men det er en fordel så går vaksineringen raskere. Registrering

Du må ha fødselsnummer eller D-nummer, og må ha med ID med foto til vaksinesenteret.

Det er kun vaksinedose 1 som settes på drop in.

Mange ledige timer

Stavanger kommune tilbyr drop in fordi vaksinesenteret fortsatt har mange ledige timer og mye vaksine. Alle over 18 år i kommunen har fått tilbud om vaksine. Mange har registrert seg, men ikke bestilt time. Stavanger kommune sender onsdag 28.7 derfor ut SMS til ca. 10.000 innbyggere som har registrert seg for vaksine, men ikke bestilt time enda.

– Vi sender ut SMS-en som en påminnelse om å bestille time. Vi har lagt ut timer tre uker framover så folk har stor fleksibilitet. Eventuelt kan folk benytte drop in-tilbudet. Da er det bare å møte opp. Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å få satt dose 1 nå. Høsten nærmer seg raskt, og det er viktig å ha kommet i gang med vaksineringen, sier fungerende leder for vaksinetjenesten Kjersti Mikkelsen Heggøy.

Fordi det er få som bestiller time til vaksinering, har Stavanger kommune valgt å si fra seg 4500 vaksinedoser i uke 31.

