Endrer innreiseregler for barn

Fredag skrev RA om uvaksinerte barn som ikke får komme til Norge, selv om foreldrene er fullvaksinert. Stavanger-bosatte Maria skulle få besøk av søsteren sin og søsterens sønn og ektemann, men reisen ble ikke noe fordi Norge på daværende tidspunkt ikke slapp inn uvaksinerte barn.

– Reglene gjør at det er vanskelig å være expat i Norge. Jeg er kjempeglad for å være her, og har fått en flott jobbmulighet i Norge. Jeg har forståelse for at Norge må hindre importsmitte, men det har gått for langt. De har glemt oss som ikke har våre nære her i landet. Å tenke på et min ett år gamle gudsønn ikke får komme, mens jeg ser barn løpe rundt, leke, besøke hverandre og arrangere bursdagsselskaper – er urettferdig, sa Maria til RA fredag.

Samme dag, fredag, lettet norske myndigheter på innreisereglene.

Dette gjelder blant annet mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har et EU-koronasertifikat, og familiemedlemmer til norske borgere i utlandet som vil dra på besøk til Norge, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Lettelsene tredde i kraft fra midnatt mandag 26. juli, og vil gjelde for følgende grupper:

Mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene pga. koronasertifikat.

Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.

Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn og stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.

EØS-borgere som skal besøke et nært familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem.

De som har adgang til å reise inn til Norge, må sette seg inn i gjeldende regler om innreisekarantene, testing og registrering før ankomst.

Det er bare koronasertifikater som er koblet til EUs løsning som kan brukes som vaksinebevis.

En oversikt over hvilke land dette gjelder finnes på EU-kommisjonens nettside.

