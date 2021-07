Klokken 02.12 i natt rykket politiet ut til Tasta for å lete etter en mannlig bilfører. Utrykningen skjedde etter en melding om mannen som hadde kjørt på flere biler. Føreren stakk fra stedet til fots. Det opplyser politiet i en Twitter-melding.

Vitner beskrev mannen som åpenbart beruset.

Klokken 05.26 meldte politiet at en person er pågrepet mistenkt for kjøringen, framstilt for blodprøve og at sak er opprettet.