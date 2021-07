Åpner drop in-vaksine i Stavanger

For å få flest mulig personer vaksinert med dose 1 før høsten, åpner Stavanger kommune nå drop in-vaksine i Expo på torsdager framover.

Torsdag 29. juli og torsdag 5. august åpnes det for drop in-vaksine fra kl. 08.00 til 14.00 og fra 15.30-20.30 i vaksinesenteret i Forum Expo. Det betyr at hvem som helst kan møte opp og få vaksine uten å bestille time først. Du trenger heller ikke være bosatt i Stavanger kommune for å benytte deg av dette tilbudet.

– Vi ønsker først og fremst å få satt dose 1 på så mange som mulig. Både med Pfizer- og Moderna-vaksinen er man ganske godt beskyttet allerede etter dose 1, så det er absolutt best for hele samfunnet at flest mulig får dose 1 raskt, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Hvis vi skal lykkes med gjenåpningsplanen må vi få vaksinert så mange som mulig med dose 1 før høsten setter inn, er budskapet fra helsemyndighetene. Stavanger kommune får mange vaksinedoser de neste tre ukene, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi ser at folk har behov for fleksibilitet når de skal planlegge vaksinering, og det prøver vi nå å imøtekomme så godt vi kan. Vi legger derfor ut timer tre uker fram i tid, slik at folk kan gå inn å bestille time når det passer dem best, og så åpner vi opp for drop in på torsdager de to neste ukene, sier Kjersti Mikkelsen Heggøy, fungerende leder for vaksinetjenesten i Stavanger kommune.

I Stavanger vaksineres det både med Pfizer og Moderna. Ifølge kommunen er begge vaksinene like gode. Man kan ikke velge hvilken vaksine man får.

– Vi regner disse to vaksinene som like gode, sier smittevernoverlege Midtgarden.

