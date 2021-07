Antall smittede på Nord-Jæren onsdag

Seks av dem er i Stavanger. To er nærkontakter, tre tilfeller er i forbindelse med utenlandsreise og ett tilfelle har ukjent smittekilde, melder kommunen onsdag morgen.

Alder:

0-9: 1

20-29:1

30-39: 2

40-49: 1

60-65: 1

Antall testet i Stavanger tirsdag: 338 personer.

Sandnes kommune melder om to nye tilfeller. De smittede er et barn i aldersgruppen 0–10 år (nærkontakt) og et barn/ungdom mellom 10 og 20 år (ukjent smittekilde).

Sola melder også om to nye tilfeller. Begge er importsmitte. Ett tilfelle er i aldersgruppen 30–39 år, og ett i 40–49 år.

Randaberg har ingen ny smitte.

Det siste døgnet er det registrert 246 koronasmittede i Norge. Det er 64 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 175 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 169, så trenden er stigende, melder NTB.

