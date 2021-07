To unge kvinner funnet døde i leilighet

Torsdag morgen ble to unge kvinner over 18 år funnet døde i en leilighet på Storhaug, melder Stavanger Aftenblad. Politiet ble varslet like etter klokken 06.00.

Det skal ikke være mistanke om at noe kriminelt har skjedd, men politiet er på åstedet med kriminalteknikere for å sikre spor.

– Foreløpig har vi ingen grunn til å tro at dette er noen kriminell handling. Vi kaller det en undersøkelsessak, men starter etterforskning fordi vi ikke vet hva dødsårsaken er, sier Trond Atle Bjelland, leder for etterretnings- og etterforskningsseksjonen ved Stavanger politistasjon til Stavanger Aftenblad.

I og med at politiet ikke kjenner til dødsårsaken har de begjært obduksjon av de to døde kvinnene. Politiet bekrefter at kvinnene er norske statsborgere, men de har så langt ikke klart å komme i kontakt med alle de pårørende, så de ønsker derfor ikke å gå ut med mer informasjon nå, skriver Aftenbladet.