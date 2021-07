Ifølge organisasjonen MA – Rusfri Trafikk ble 483 personer anmeldt for promillekjøring i Sør-Vest politidistrikt første halvår, noe som er en liten økning på to prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Organisasjonen jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, og de skriver i pressemeldingen at de er bekymret for sommertrafikken. Ser en på tallene for Sør-Vest blir det anmeldt nesten tre personer daglig, skriver organisasjonen.

– Med tanke på trafikksituasjonen i sommer, er dette noe som bekymrer. Vi skal huske på at 26 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes fyllekjøring. Du møter garantert en ruset sjåfør i løpet av sommeren, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i pressemeldingen.

Generalsekretæren meddeler også at sommeren er den tiden på året hvor flest mennesker mister livet i trafikken. Av de 93 som omkom på veiene, ble 27 drept i sommermånedene.

Alle har ansvar

På landsbasis blåste 4886 personer til rødt – noe som faktisk er en reduksjon på seks prosent sammenlignet med fjoråret, skriver MA Rusfri Trafikk.

– Selv om fyllekjøringen er noe redusert nasjonalt, gjør det meg oppriktig trist at så mange setter seg bak rattet i ruset tilstand. Det viser bare hvor stort dette samfunnsproblemet er. Potensielt kan du ta livet av helt uskyldige mennesker, sier Kristoffersen.

– Jeg er glad Utrykningspolitiet ikke tar ferie, og at de er på offensiven i sommer. Samtidig er det viktig å være klar over at det er umulig for politiet å ta alle synderne. Det er derfor avgjørende at du tipser om du mistenker ruskjøring, legger hun til.

Kristoffersen understreker at hun ikke vil svartmale sommeridyllen og påpeker samtidig at de aller fleste ikke kjører i ruspåvirket tilstand.

– En slik justis håper jeg samtlige har i bakhodet i sommer. Sommertrafikken skal være trygg, hver og en av oss har derfor et ansvar for ansvarlig kjøring, avslutter Kristoffersen.