Næringsminister Iselin Nybø undertegnet frihandelsavtalen med Storbritannia Frihandelsavtalen med Storbritannia ble undertegnet av Storbritannias juniorminister for internasjonal handel Ranil Jayawardena og næringsminister Iselin Nybø (V). Seremonien fant sted i Old Admiralty Building i Whitehall. (Det britiske departementet for internasjonal handel/NTB)