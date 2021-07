Gult nivå i barnehagene ut juli

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding fredag.

Direktør for oppvekst og utdanning, Helene Ohm, forteller RA at avgjørelsen ble tatt etter en vurdering av helsesjefen i Stavanger.

– Vi hadde gult nivå, før vi gikk over til grønt i midten av juni. For to uker siden var det en utvikling i smittesituasjonen som tilsa at vi burde gå over til gult nivå igjen, sier hun.

Forskjellen på gult og grønt tiltaksnivå handler i stor grad om gruppestørrelser og antall nærkontakter for barn og voksne.

– Fordi det ikke er de samme begrensningene på gruppestørrelser, blir antall nærkontakter høyere ved smitte, med grønt nivå. Dermed må flere i karantene og ventekarantene, sier Ohm.

Oppvekstdirektøren forklarer at de samme vurderingene har blitt gjort nå, som for to uker siden. Det er fortsatt smitte i regionen, og det er det som er årsaken til at tiltaksnivået i barnehagene videreføres.

– Er det smitte i samfunnet slår det ut på barnehager og skoler, og vi vet at det er en sammenheng mellom tiltaksnivå og antall nærkontakter ved smitte, sier hun.

Vedtaket gjelder kun for barnehagene, ettersom skoler og SFO har stengt i juli.

Følgende gjelder på gult nivå:

Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)



Hele avdelinger regnes som en kohort*



Faste ansatte per kohort*



To kohorter kan samarbeide



Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter



Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter



Unngå trengsel og store samlinger



Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter*



Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter*