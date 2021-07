Bate vil skape nytt nabolag på Ullandhaug

Bate skriver i en pressemelding at eiendommen ligger sør for universitetsområdet på Ullandhaug, og nordvest for det nye sykehuset. I tillegg er det kort vei til E39 i øst, og utsikt mot Grannes i sør og Hafrsfjord i sørvest.

– Nærheten til to av regionens største institusjoner, Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus, gjør området spesielt attraktivt for boligformål. Når det nye sykehuset står ferdig, vil det samtidig føre med seg et økt behov for boliger i områder. Kort vei til sykkelstamveien, og gåavstand til større rekreasjonsarealer med Hafrsfjord og Sørmarka like rundt hjørnet, innbyr til aktivitet og opplevelser – og et godt bomiljø, skriver Bate.

– Fantastisk utgangspunkt

Bate og Trend Eiendom ønsker å bygge både rekkehus og leiligheter tilpasset enhver lommebok. Selv om reguleringsprosessen pågår, og slike prosesser tar tid, opplyser Bate om at det er optimisme å spore hos dem. Nå jobber de for at området skal bli detaljregulert til bolig.

– Vi ser for oss en god boligmiks, med rundt 200 boliger totalt. De flotte grøntområdene mellom husene, og den koselige eikeskogen like ved, gir oss et fantastisk utgangspunkt for å skape et godt bomiljø, sier Elise Folkvord, direktør for eiendomsutvikling i Bate.

Opptatt av lokal tilknytning

Styreleder i Ullandhaug Eiendom AS, Dag Høiland, informerer om at de har vært opptatt av å finne gode, lokale utbyggere som kan videreføre den pågående reguleringen, skape det bomiljøet som området fortjener og ivareta områdets kvaliteter.

– Det mener vi Bate og Trend Eiendom kan, sier han.