Stavanger Symfoniorkester skal spille gratiskonsert med girl in red

Det skriver Stavanger Symfoniorkester (SSO) i en pressemelding.

Konserten er SSOs bursdagsgave til hele byen og TOU som feirer 20 år i 2021.

– Vi brenner for å formidle og bringe den klassiske musikken ut til folk, enten det er i konsertsalen eller i det offentlige rom, sier administrerende direktør i Stavanger Symfoniorkester, Morten Warland.

– Gjennom koronatiden har SSO spilt ukentlige konserter, enten som rene strømmekonserter eller med publikum i salen, men vi har lengtet etter flere levende publikumsmøter. Vi gleder oss til å samle flest mulig mennesker til fest og feiring i parken ved TOU. At vi skal gjøre det sammen med Norges popkomet girl in red – som spiller med fullt orkester for første gang – er utrolig gøy, legger han til.

Stavanger Symfoniorkester skal spille utendørskonsert med blant annet girl in red. (Stavanger Symfoniorkester)

Billettslipp 12. august

I tillegg til Girl in Red, skal SSO spille med Kjell Øverland, bedre kjent som Kapteinen, fra Storhaug, duoen Finding Neo som består av vokalist Andrea Ådland og gitarist Mathias Keilegavlen fra Strand, og indiefolk-bandet Days of August bestående av Frank Christian Brambo fra Sokndal, Espen Alsvik fra Jørpeland og Mathias Helvig fra Stavanger.

Nick Davies dirigerer orkesteret og konserten skal ledes av Nina Ellen Ødegård, skuespiller ved Rogaland Teater og vinner av Stavanger kommunes Kulturpris 2021.

Gratiskonserten er lørdag 21. august klokken 16.00, og billettene slippes torsdag 12. august kl. 12.00 på TOU og SSOs nettsider.