Politiet vil stoppe spredning av bilder med seksualisert innhold

I et innlegg på Facebook ber Politiets nettpatrulje i Sør-Vest politidistrikt om hjelp til å stoppe exposing på Snapchat.

Den siste tiden har politiet fått flere tips om at det deles bilder og videoer med seksualisert innhold av barn, eller grov vold via lukkede kontoer på Snapchat.

– Disse har ofte navn som inneholder “Exposed” og et konkret stedsnavn, for eksempel “hgsdexposed2021”, “stvg_expose” eller “sandnes_expose”. Så langt er det identifisert drøyt 20 kontoer i vårt politidistrikt. De fleste av disse er stengt ned, men politiet ser at det opprettes nye, lignende brukerprofiler, skriver politiet.

For å få tilgang til disse kontoene må en dele et bilde eller en video – det er slik kontoene bygges opp. En del av de fornærmede er barn i alderen 13-16 år, og politiet skriver at de har grunn til å tro at innholdet i hovedsak deles i ungdomsmiljø.

– Vi vet at noen av disse kontoen har svært mange følgere, opplyser dem.

Ber foreldre og barn om hjelp

Politiets nettpatrulje informerer om at det er straffbart å dele, eller å gjøre seg kjent med innhold ved å følge slike kontoer og åpne slike meldinger.

De mener at det er flere som står bak disse profilene, og har allerede gjennomført en bekymringssamtale med en ungdom som har opprettet en slik konto.

Politiet ber både foreldre og barn om hjelp til å avdekke og stoppe denne type kriminalitet ved å gjøre følgende:

Ikke følg slike kontoer.

Rapporter kontoene til Snapchat, slik at de raskt blir stengt ned.

Tips Politiets nettpatrulje på Messenger eller Instagram, og anmeld saken.

Foreldre: Snakk med barna, og still spørsmål om de følger eller vet om andre som følger slike kontoer.