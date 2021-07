Lokale smitteverntiltak videreføres i én uke til

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding torsdag etter at ordførerne på Nord-Jæren har hatt et møte for å diskutere smittenivået. De kom fram til at dagens tiltaksnivå fortsetter, og at det varer til og med 18. juli. Tiltakene vil vurderes på nytt ukentlig framover.

Andelen smittede med ukjent smittevei er fremdeles høy – hele 17 % på Nord-Jæren. Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er bekymret over at mange av innbyggerne tar for lett på smittevernreglene.

– Rapportene tyder på at respekten for smitteverntiltakene er dalende i befolkningen. Det er viktig å minne om at de grunnleggende tiltakene som å holde seg hjemme hvis du er syk, teste deg når du har symptomer og holde avstand fortsatt er svært viktige, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

Sporadiske tilfeller av delta-varianten

Videre i pressemeldingen opplyser kommunene om at delta-varianten av koronaviruset er påvist også i Rogaland og på Nord-Jæren.

– Denne varianten ventes å bli dominerende i Norge i løpet av kort tid. Foreløpig har det bare vært sporadiske tilfeller i vår region, og kommunene ønsker å bremse spredningen lengst mulig, slik at flere er vaksinert.

– Vi registrerer også at det er en økning i antall innleggelser på SUS. Dette gir oss grunn til bekymring, og slik situasjonen er i regionen nå er det tryggest å videreføre dagens nivå på smitteverntiltakene en uke til, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.

Smittetrykket for Nord-Jæren er på 130 per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene.

– De tiltakene vi har hatt lokalt på Nord-Jæren har holdt smittespredningen i sjakk, men delta-varianten kan fort skape en helt ny situasjon. Dette ser vi jo tydelig i andre land der delta-varianten har spredd seg. Vi finner likevel rom for en liten lettelse, og øker nå antallet som kan være med på private sammenkomster på offentlig sted, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

Regjeringen valgte denne uken å utsette innføringen av trinn 4 i den nasjonale gjenåpningen. De fire kommunene gjør en justering for å legge seg nærmere trinn 3. For private sammenkomster på offentlig sted økes antallet til 50 innendørs og 100 utendørs. Meldeplikten for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer blir videreført, men ordførerne er tydelige på at festen ikke må tas med hjem.

– Husk at hjemme på din egen eiendom kan du ikke ha mer enn ti gjester som ikke er fullvaksinerte. Dette er ikke tiden for den store sommerfesten i hagen, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø.

Kan skape utfordringer

Sandnes-ordfører Stanley Wirak minner om at økt smitte vil skape utfordringer for smittesporingen.

– Dersom smitten øker så mye at smittesporingen blir vanskelig, kan vi risikere at spredningen kommer ut av kontroll. Økt smitte vil føre til at flere må i karantene, og det vil forsinke vaksineringen. Og det er vaksineringen som er veien vår ut av pandemien, sier han.

Forbudet mot rulling blant russen opphører fra og med 11. juli.

Disse reglene og anbefalingene gjelder på Nord-Jæren:

Regler:

Innslippstopp på serveringssteder kl. 22.00 og skjenkestopp kl. 24.00

Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 50 innendørs/100 utendørs

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer.

Anbefalinger:

Gjester i hjemmet: Maksimalt 10 personer. Beskyttede teller ikke med i antallsbegrensningen

Hjemmekontor for alle som har mulighet, og/eller fleksibel arbeidstid

Munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand









