Stavangerensemblet stilles ut på Rockheim

Det skriver museet i en pressemelding.

– Stavangerensemblet var en av de første gruppene vi ville inkludere når utstillingen om 80-tallet skulle utvides. Som det ledende bandet i Stavanger-bølgen, traff de hele landet på bred Stavanger-dialekt. Særlig vil jeg trekke fram frontfigur Frode «Froddi» Rønli som med sin energiske og elleville tilstedeværelse bidro til å gjøre Stavangerensemblet til et av Norges mest oppsiktsvekkende rockeband i sin samtid, sier Mathias Østrem, konservator ved Rockheim.

Viser bandets karriere

Videre skriver museet at Stavangerensemblet var blant de første til å gi ut sine første plater selv.

– De valgte å synge på egen dialekt, og skapte med dette et eget rom i norsk rock. Med sin egenart og musikalske uttrykk var Stavangerensemblet til inspirasjon for andre band i tiden etter.

Gjennom et utvalg av tekst, musikk, fotografier, plakater og videoer, viser utstillingen bandets karriere fra begynnelsen på 70-tallet til deress musikalske virke i dag.

80-tallsrommet på Rockheim ble åpnet 18. juni og presenterer karrieren til norske band og artister, fra tiden før, under og etter dette tiåret. 14 nye navn har blitt en del av utstillingen, samtidig som at tidligere band og artister er oppdatert med mer musikk, fotografier, historier og til sammen over 200 nye videoer.