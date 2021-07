Hetland får plass til 270 flere elever

Det skriver Veidekke i en pressemelding.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 93 millioner kroner før moms, og det nye skolebygget skal miljøsertifiseres til klassifisering BREEAM Very Good.

– Veidekke har lang og god erfaring i å bygge skoler og gjennomføre miljøsertifiserte byggeprosjekter. Her får vi skolebygg i daglig bruk som nærmeste nabo, så vi vil sette HMS i førersete gjennom hele prosjektet. Dette blir et flott prosjekt som blir til stor glede for elever og ansatte ved Hetland skole, og vi takker Rogaland fylkeskommune for oppdraget, sier distriktsleder Frode Friestad i Veidekke Bygg Stavanger.

[ Hard konkurranse om de mest populære skoleplassene ]

Øker kapasiteten ved skolen

Skolebygget i massivtre skal ha synlig trevirke innendørs, mens fasaden skal være i glass og tegl med innslag av treverk. Ifølge Veidekke skal de delvis sanere og totalrehabilitere et eksisterende skolebygg for å gi plass til nye kontorarealer og auditorier. I tillegg skal de lage nytt anlegg utendørs på deler av skoletomten.

Prosjektleder Rune Magne Johannessen er trygg på at Rogaland fylkeskommune har fått en god samarbeidspartner og ser fram til et godt samarbeid med Veidekke Bygg i forbindelse med utvidelsen av den videregående skolen på Kristianslyst.

Utvidelsen av Hetland vil øke skolens kapasitet med omkring 270 elevplasser til en samlet kapasitet på omkring 860 elever. Detaljprosjektering vil pågå gjennom høsten og byggestart på tomten er satt til januar 2022. Elevene ved Hetland videregående skal ta sitt nye skolebygg i bruk etter sommeren 2023.