Ungdom kan vinne 25.000 kroner i videokonkurranse

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

– Konkurransen er en fin måte for dem som er glade i å produsere videoer til sosiale medier, til å tjene litt penger på produktene sine. Derfor har vi også mange premier slik at alle har en reell mulighet til å vinne – og dermed få belønning for strevet, sier Dag Mossige, leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Stavanger kommune lurer på hva ungdommen mener gjør Stavanger til en god by. Videokonkurransen kalles #ungsiddis, og er en del av Barnas sommer som arrangeres av Stavanger kommune. Konkurransen er for ungdom i alderen 13–19 år, og for å delta i konkurransen må videobidraget publiseres på en åpen Instagram eller TikTok-konto med emneknaggen #ungsiddis. I tillegg må man laste opp filen i en fildelingstjeneste og dele en lenke til videoen med kommunen via et skjem som man finner på hjemmesiden deres.

Det skal deles ut totalt 27 pengepremier, og premien for førsteplass er 25.000 kroner, andreplass får 20.000 kroner og tredjeplass får 15.000 kroner. I tillegg er det fire premier på 10.000 kroner og 20 premier på 5.000 kroner.

Fristen for å sende inn videoer til konkurransen er 15. august, og vinnerne kåres innen 1. september.

– Det er så mye kreativ ungdom i denne byen, også når det kommer til video og bilder. At de nå kan bruke sommeren på å bruke denne kreativiteten – og samtidig få en solid belønning for arbeidet, håper vi stimulerer til god deltakelse, sier Mossige.

Må handle om Stavanger

Mossige håper å se mange gode innslag som viser livet i Stavanger, med utgangspunkt i hva ungdommene selv bruke byen til og hva de er stolte over.

– Vi er ikke strenge på kriteriene for utvelgelse av vinnerne, men det er viktig at det er tydelig at videoen handler om Stavanger på en eller annen måte.

Vinnerne blir bestemt av en jury som består av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), Erlend Jordal (H), Øyvind Jacobsen (Ap) og en representant fra kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune.

– Juryen kommer til å vurdere både kreativitet og kvalitet. Det er også et stort pluss om videoen kan brukes som god reklame for byen vår, sier Mossige.