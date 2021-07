Hard konkurranse om de mest populære skoleplassene

Det er hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag, og karakterkravet øker ved de mest populære skolene, viser ferske inntakstall.

18.197 elever har i dag fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i fylket, i det første inntaket til neste skoleår, skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Karakterkravet for de som har søkt studiespesialisering på Vg1 øker sammenlignet med i fjor ved de mest populære skolene. Det kreves nå over 45 karakterpoeng for å få plass i første inntak.

Det er også hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag på Vg1 ved flere skoler, og muligheten for tilleggspoeng ved disse tilbudene drar snittet opp, skriver fylkeskommunen.

Ambulansefag topper yrkesfag

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1, er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag samt informasjonsteknologi og medieproduksjon krever opp mot 40 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak.

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på over 47 karakterpoeng. Aller vanskeligst er det nok en gang å komme inn på Vg2 ambulansefag i Sauda med 56,3 karakterpoeng. Her er det bare 15 plasser.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse ser ut til å kreve enda høyere poengsum enn i fjor, og ved tre skoler må man ha nærmere 49 karakterpoeng for å få plass i første inntak, skriver fylkeskommunen.

Flere vil ha læreplass

I år er det over 2600 søkere som har læreplass som førstevalg, cirka 350 flere enn i fjor. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring etter 1. september.

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i månedsskiftet juli/august og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det faget de er kvalifisert for, eller tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Mandag 5. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. De må svare ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 11. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak som er i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer i ventelistene.

Fakta om skoleplasser:

18.197 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2021/2022.

Rundt 1200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling.

23.000 har søkt videregående opplæring, som er 500 flere enn i fjor.

15.307 av søkerne, drøyt 84 prosent, har fått tilbud på sitt første ønske.

1518 har fått tilbud på ønske nummer to og 806 på ønske nummer tre.

Noen søkere er strøket fra inntak, det kan skyldes at de har søkt kurs de ikke er kvalifisert for, at de har for mange strykkarakterer/ikke vurdering i fag, at karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni eller at de hører hjemme i andre fylker.

Ventelister:

949 elever med opplæringsrett står på venteliste til alle sine ønsker etter første inntak. Disse fordeler seg slik:

374 søkere til Vg1.

351 søkere til Vg2.

224 søkere til Vg3.

