Tidlig søndag morgen ble brannvesenet varslet om en brann i Solheim bedehus i Kvernevik. Brannen startet i en klescontainer plassert inntil bedehusets vegg. Etter hvert tok flammene tak i bedehuset. Brannen ble omsider slukket, men skadene ble alvorlige. På samme tid sto en bossdunk i flammer utenfor en bolig i Kvernevik Ring like ved. Brannen ble slukket av huseieren.

[ Mistanke om påsatt brann ]

Sterke minner

Bedehuset ligger like ved fotballbanen, idrettsanlegget og kirken i Kvernevik. Bygget huser både bedehus og barnehage. Brannen ble stoppet før barnehagen ble alvorlig rammet. Solheim bedehus, som nylig hadde renovert kjøkkenet, er imidlertid satt ut av spill inntil videre.

– Det er ganske ødelagt. Man tenker jo over hvor mye skade en brann kan gjøre. Én dårlig beslutning kan få så store konsekvenser. Politiet sier det er sannsynlig at noen har tent på, sier Jon Håvard Gundersen.

Gundersen er styreleder i Solheim misjonslag. Misjonslaget driver bedehuset. Han ønsker ikke å spekulere i hvem som står bak, eller hva som er årsaken. Han tror riktig nok ikke at noen har hatt bedehuset som et mål.

– Mange av de eldre har mange sterke minner fra dette huset, så de kjenner på dette. For mange har dette omtrent vært et andre hjem. Flere har brukt mange dugnadstimer her i løpet av livet, så her er det mye følelser. Vi skal likevel greie å samles på en eller annen måte. Kirken har tatt kontakt og sier at vi kan bruke den ved behov, sier Gundersen til RA.

Hvordan reagerer innbyggerne i nærområdet på brannen?

– Akkurat når det gjelder bedehuset reagerer de fleste med et sukk. De er triste og lei seg, og tenker på alt som er borte. Også folk som ikke har et forhold til bedehuset har blitt skremt, mange har kommet til oss for å snakke om det, sier han.

Hvordan reagerer du selv?

– Jeg tenker mer på arbeidet som må til, men det kan vi ikke gjøre så mye med. Dette må bare fikses. Sånn sett hjelper det ikke å gå rundt og være lei seg og sur. Vi får heller bruke anledningen til å få til noe fint, sier Gundersen.

Til sammen utgjør det sju tilfeller av brann og branntilløp i løpet av den siste måneden. Politiet sier at etterforskningen ser alle tilfellene i sammenheng. Dette er tilfellene så langt:

Speiderhytte ved Hålandsvatnet

Funn av hjemmelaget bensinbombe i Viste Hageby. Slukket før den kunne gjort stor skade i skog. Var fylt med halvannen liter bensin

Arbeidsbrakke ved kommunehuset

Innbytterbenk i tre ved fotballbane ved Randaberghallen.

Nedbrent gapahuk på Harastadmyrå

Lav terskel for tips

Trond Atle Bjelland, seksjonsleder for etterretning og etterforskning i Sør-Vest politidistrikt, understreker at terskelen for å ta kontakt med politiet i en sak som dette må være lav.

– Vi vil at dere tar kontakt hvis folk har sett personer, eller gjort observasjoner som kan hjelpe oss. Det trenger heller ikke være konkret. En observasjon i nærheten av åstedet kan være den siste brikken som kan løse saken. Hvis samme person dukker opp i flere forskjellige tips, så vil det styrke vår etterforskning, sier han.

Han anbefaler at vi som publikum er oppmerksomme på hvor vi plasserer brennbart materiale. Bossdunker og lignende bør med andre ord ikke stå lett tilgjengelig.