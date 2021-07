Kystbussen øker kapasiteten og antall avganger

Det skriver Kystbussen og Tide i en pressemelding mandag.

– Den siste smittevernveilederen til FHI sier at vi nå kan øke kapasiteten om bord i bussene, fra 30 reisende til 40. Dette er et viktig steg på veien mot en mer normalisert hverdag, sier Svein Helge Hauge, produkt- og konseptsjef i Tide.

Den økte kapasiteten er en direkte konsekvens av regjeringens gjenåpningsplan og en stadig økning i antall vaksinerte mennesker i samfunnet. Kystbussen fortsetter å følge anbefalingene fra FHI og vil øke kapasiteten om bord ytterligere når situasjonen tilsier det. Kystbussen kjører rundt 200 avganger i uken og er dermed tilbake på en tilnærmet normalproduksjon i antall ruter.

– Vi ser en gledelig økning i antall reisende på strekningen, og forventer at dette vil fortsette utover sommeren. Dermed har vi godt nok kundegrunnlag til å sette inn flere avganger og til å kunne gi kundene et enda bedre tilbud. Det er vi veldig glade for, sier Hauge.

Ruten «Strake veien», den raskeste ruten mellom Stavanger og Bergen, har fått den største styrkingen ved at antall avganger i uken er doblet.

Lanserer flere produktforbedringer

Denne uken har Nor-Way Bussekspress lansert endringer i sin reiseapp, så nå kan reisende selv gjøre endringer på billetten i appen.

I tillegg får passasjerene anledning til å bestille tilleggsproduktet «Sitt alene». Dersom man velger denne løsningen er man garantert at setet rett ved siden av seg er ledig under hele turen.

Billetter til Kystbussen kan kjøpes på nor-way sine nettsider og i app, og passasjerer anbefales å kjøpe billett i forkant av reisen for å være sikret plass. Det er fortsatt ikke mulig å betale med kontanter i bussen.