Nord Jæren: 18 nye smittede

Lørdag morgen melder Stavanger kommune om elleve nye smittetilfeller.

Ni av disse er nærkontakter. Én har ukjent smittevei, mens den siste har usikker smittevei.

Slik er aldersfordelingen:

0-9 år: 2.

10-19 år: 2.

20-29 år: 4.

30-39 år: 1.

40-49 år: 2.

Samtidig minner kommunen om at teststasjonene kun er for sykdom og smittesporing, og at kommunens teststasjoner ikke har kapasitet til å teste folk som skal reise. Teststasjonene skal bare brukes ved mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing.

Flest i 20-årene

Sandnes kommune melder om seks nye tilfeller siste døgn. Fire av disse er i 20-årene, mens de to siste er mellom 30 og 40 år.

Slik fordeler smitten seg:

Kvinne 20-30 år (mistenkt smittevei).

Kvinne 20-30 år (mistenkt smittevei).

Mann 20-30 år (nærkontakt).

Mann 20-30 år (mistenkt smittevei).

Kvinne 30-40 år (nærkontakt).

Mann 30-40 år (ukjent smittevei).

Det er ingen nye smittetilfeller i Sola kommune lørdag morgen. Randaberg melder om ett nytt tilfelle, hvor smitten skal være kjent.