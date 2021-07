Nysnø investerer for første gang i Rogalandsregionen

Det skriver Nysnø i en pressemelding.

– Regionen står sentralt i klimaomstillingen som Norge skal gjennom. Her finnes viktig kompetanse og lang erfaring fra olje- og gassindustrien som kan overføres til klimapositiv teknologi når transformasjonen skal realiseres i stor skala fremover. Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig, sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø og prosjektleder for investeringen.

Validé AS er en nasjonal aktør med 25 års fartstid som teknologioverføringskontor (TTO), inkubator og akselerator. Deres andre presåkornfond, Validé Invest II, investerer i norske selskaper som er helt i startgropen, men hvor vekstpotensialet er stort. Fondet skal ha fokus på fremtidsrettede energiløsninger og klimateknologi, helse og smart teknologi. Validé Invest II har et nasjonalt mandat, men med et hovedfokus på investeringer i Rogaland.

[ Nå har gjestehavnen i Vågen åpnet ]

Vil sikre framvekst av nyskapende ideer

Fondet er rigget for å investere i og jobbe med selskaper i tidlig fase hvor behovet for kapital er stort, men hvor risikoen også er høy. Få private investorer og fond opererer i dette sjiktet. Med en investering i fondet bidrar Nysnø til å styrke et velfungerende økosystem for ideer, prosjekter, teknologier, og selskaper som akselererer det grønne skiftet.

– En investering i Validé Invest II vil komplimentere Nysnøs fondsportefølje med en eksponering mot presåkornfasen, og vil kunne bidra til å skape verdifull nettverkseffekt for Nysnø. Det er viktig for oss å sikre fremvekst av gode nyskapende ideer og vekstselskaper, sier Guro Skjæveland.

– Nysnø har en profil og et mandat som er verdifullt for et tidligfasefond i 2021. Vi ser en spennende, høy omstillingsaktivitet i Rogaland for tiden. Ytterligere tilgang til kunnskapsrik og profesjonell kapital i den tidlige fasen vil bringe enda flere løsninger og gründere på banen, sier Eirik Sønneland, daglig leder i Validé Invest.

Nysnø investerer 5 millioner kroner, noe som bringer den totale fondsstørrelsen til 31,5 millioner kroner. Eksisterende investorer er blant annet T.D. Veen, DSD Investering, Lyse Vekst, Adjungo og Stavanger kommunes Vekstfond.