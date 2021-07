– Ikke test deg hos kommunen for å reise eller delta på arrangement

Kommunens teststasjoner har ikke kapasitet til å teste folk som skal reise. Teststasjonene skal bare brukes ved mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing. Det melder Stavanger kommune fredag ettermiddag.

– Smittesituasjonen på Nord-Jæren er alvorlig, og det er viktig at vi klarer å slå ned smitten. Booker du deg til testing fordi du skal reise eller delta på et arrangement, så tar du plassen fra en som er syk eller må teste seg i forbindelse med smittesporing, sier ordfører Kari Nessa Nordtun, i en pressemelding.

Hvis du skal ut og reise må du kontakte privat helseaktør for å få attest på negativ test. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester for negativ test. Hvis du er i hjemmekarantene og skal teste deg ut skal du bruke kommunens teststasjoner.

Høyt smittetrykk og strenge smitteverntiltak

Nord-Jæren har for tiden landets høyeste smittetrykk, og i går valgte ordførerne på Nord-Jæren å videreføre de strenge lokale tiltakene.

– Vi går inn i sommerferien, men vi er fortsatt i en pandemi. Alle MÅ fortsette å følge gjeldende regler og anbefalinger. Alle som har symptomer, MÅ teste seg med en gang. Bare slik kan vi hindre at smitten sprer seg til enda flere i regionen vår – og til andre steder i landet, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

Arrangører må stille med testing

Stavanger kommune understreker at hvis du trenger negativ test for å få grønt lys i koronasertifikatet til å delta på et arrangement, en konsert, et sportsarrangement e.l., så er arrangøren forpliktet til å inngå avtale med privat tilbyder om testing. Kommunens teststasjoner er ikke dimensjonert for å teste store grupper som skal delta på arrangementer.

Testing for koronasertifikat baseres på bruk av antigen hurtigtester. Arrangører skal tilby hurtigtesting gratis i forkant av arrangementene. Kommunens teststasjoner bruker bare PCR-tester som det tar 1-3 dager å få svar på.

Kontakt privat helseaktør for testing før reise

Kommunen påpeker at når det gjelder reising tilbyr private helseaktører som Aleris, Forusakutten, Dr. Dropin, Mosaic Medical, Klinikk Spero og andre, mange ulike tester, alt fra antistoff- og antigentester til hurtigtester og PCR-tester. Du som skal ut og reise må selv sette deg inn i hvilke regler som gjelder, hvilken dokumentasjon som kreves og hvilke tester som er godkjent der du skal.

De private helseaktørene har ulikt prisnivå på utføring av tester. Sjekk helseaktørenes hjemmesider for mer informasjon anbefales det i pressemeldingen.