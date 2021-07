Viderefører strenge smitteverntiltak

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at det er klart etter at ordførerne gjorde en ny vurdering av smittesituasjonen torsdag formiddag.

Kommunene ser en tydelig tendens til at stadig flere venter i over en uke med å teste seg til tross for at de har symptomer. Dermed er det mange som har sosial kontakt og går på jobb mens de er smitteførende. Spesielt gjelder dette uvaksinerte 20-30-åringer.

Ordførerne har en klar oppfordring:

– Vi går inn i sommerferien, men vi er fortsatt i en pandemi. Alle MÅ fortsette å følge gjeldende regler og anbefalinger. Alle som har symptomer, MÅ teste seg med en gang. Bare slik kan vi hindre at smitten sprer seg til enda flere i regionen vår – og til andre steder i landet, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

– Vi oppfordrer spesielt alle foreldre som har ungdom og unge voksne i familien om å ta en prat med de unge om den alvorlige situasjonen. Mange av disse er svært sosialt aktive om sommeren og har deltids- eller sommerjobber der de møter mye folk, fortsetter de.

[ 21 nye koronatilfeller på Nord-Jæren ]

Høye og svingende smittetall

Nord-Jæren har for tiden landets høyeste smittetrykk. Samtidig viser kontroller at etterlevelsen av smitteverntiltak i regionen stadig blir dårligere, for eksempel når det gjelder å ha få sosiale kontakter og å bruke munnbind. Det er også færre som melder inn planlagte arrangementer til kommunene, til tross for at meldeplikten fortsatt gjelder på Nord-Jæren.

Hittil denne uken er det registrert til sammen 63 smittetilfeller på Nord-Jæren. Smitten kan blant annet knyttes til sosiale sammenkomster, uteliv og russerulling. Smittetallene i Stavanger ligger på et relativt høyt jevnt nivå, mens smittetallene i Sandnes er svingende. Andelen tilfeller med ukjent smittevei har økt siden forrige uke.

[ Deler ut 7 millioner til næringslivet ]

Disse reglene og anbefalingene gjelder på Nord-Jæren:

Regler:

Innslippsstopp på serveringssteder kl. 22.00 og skjenkestopp kl. 24.00

Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 20 innendørs/30 utendørs

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer

Anbefalinger: