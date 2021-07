Skal bygge signalbygg i Stavanger

Kontrakten er på cirka 480 millioner kroner og inngår i ordrereserven for Norden i andre kvartal, melder Skanska i en pressemelding torsdag.

Prosjektet har navnet K8 og ligger sentralt til i sentrum av Stavanger. Bygget blir på 16 etasjer og har i tillegg tre etasjer under bakken. Det blir dermed et av de høyeste byggene i byen; det totale arealet er på 15.000 kvadratmeter og bygget vil romme cirka 600 kontorplasser, konferansefasiliteter, spisesteder og restauranter. I 16. etasje blir det skybar, restaurant og takterrasse med en fantastisk utsikt, ifølge pressemeldingen.

– Dette prosjektet passer godt inn i vår portefølje. Vi får brukt vår spisskompetanse innen klima og miljø og bidra til å realisere et bygg som vil bli et nytt landemerke i Stavanger, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska Norge.

Tilrettelagt for syklende

I pressemeldingen påpekes det at K8 vil ligge tett på Rogalands viktigste kollektivknutepunkt, med kort vei til Vågen, byens gågater, butikker, kulturinstitusjoner, restauranter og annet byliv. Prosjektet er tilrettelagt spesielt for syklende med over 400 sykkelparkeringsplasser og egen sykkelheis.

K8 har høye miljøambisjoner og har mål om minimum å bli sertifisert i henhold til BREEAM Excellent, og like høye ambisjoner når det kommer til arbeidsmiljøet for dem som skal ha sin arbeidsplass i bygget. Her er ambisjonen WELL Gold, en internasjonal standard for helsefremmende bygg.

– Base Property er en byggherre som setter seg høye mål og som virkelig vil være med å utvikle Stavanger. Vi har hatt et meget godt samarbeid så langt og nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen av dette spennende prosjektet, sier Jone Klingsheim, regiondirektør i Skanska Bygg Sør.

Prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property sier selskapet har høye forventninger til avtalen med Skanska.

– Disse forventningene deler vi med hele byen. K8 er et prosjekt som krever det ytterste på alle nivåer. Valget av entreprenør er derfor basert på Skanskas kompetanse, evne og erfaring til å gjennomføre et prosjekt av denne størrelsesordenen, sier Poulsson.

Det er forventet byggestart i løpet av tredje kvartal i 2021 og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal i 2023.