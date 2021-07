Ordførerne ber folk ta ansvar

– Vi må ikke tenke at faren er over. Nå må vi gjøre de rette tingene, følge reglene og holde avstand, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til RA.

– Selv om vi ser målstreken må vi holde ut en stund til. Gjør vi det, kommer vi i mål, legger han til.

Ordførerne på Nord-Jæren gjorde en ny vurdering av smittesituasjonen torsdag formiddag, og kom fram til smittenivået samlet sett er like høyt som i forrige uke. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg beholder derfor de strenge lokale smitteverntiltakene til og med søndag 11. juli.

– Hva tenker du om at smittenivået på Nord-Jæren samlet sett er like høyt som forrige uke?

– Det er bekymringsfullt på den måten at det kan se ut til at det har bitt seg fast i et høyere nivå, enn hva vi har hatt i det siste. Samtidig går smittenivået veldig opp og ned, og det er usikkert, sier Wirak.

Selv er han optimist, og tror at det kommer til å snart gå bedre.

– Vi skal være realistiske og ikke naive, men vi har klart å slå ned smitten før. Nå er det opp til folket, sier Sandnes-ordføreren.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) synes ikke det er godt nok at smittenivået på Nord-Jæren er like høyt som forrige uke. Hun mener at det må sørges for at smitten reduseres, slik at kommunene har nok kapasitet til testing og sporing.

– Det er krevende når det er så mange som tester seg fordi de skal på ferie eller arrangementer. Man skal kun teste seg dersom man har symptomer eller er nærkontakt, sier hun til RA.

Vil unngå for inngripende tiltak

Ordførerne på Nord-Jæren sendte ut en pressemelding i forbindelse med videreføringen av de lokale smitteverntiltakene. I en felles uttalelse oppfordrer de alle til å følge gjeldende regler og anbefalinger, og at de som har symptomer testes med en gang.

– Bare slik kan vi hindre at smitten sprer seg til enda flere i regionen vår – og til andre steder i landet, sier de.

– Hva tenker dere om at dere nå, halvannet år inn i pandemien, må gå ut og oppfordre folk til å teste seg ved sykdom og symptomer, samt fortsette å følge alle regler og anbefalinger?

– Vi har blitt vant til å leve på en spesiell måte, men det er ikke naturlig for oss. Når det ikke oppleves som farlig, ser jeg at folk tar litt lettere på situasjonen. Derfor må vi minne oss på at dette fortsatt ikke er over, og at det er viktig å teste seg slik at vi kan komme oss gjennom dette uten for inngripende tiltak, sier Nessa Nordtun.

– Vi har hatt en periode der det lysnet, og i og med at det har vært nedstengt så lenge, begynner vi å slappe litt mer av når det begynner å se lyst ut, legger Wirak til.

Ber innbyggerne være føre var

Onsdag åpnet årets Gladmatfestival. Både Stavanger- og Sandnes-ordføreren mener det er en viss risiko knyttet til at så mange samles på matfestivalen.

– Derfor er det utrolig viktig at man viser godt smittevern, tar hensyn og følger de reglene som gjelder, sier Nessa Nordtun.

– Arrangørene har gjort mange gode tiltak. Det samme gjorde de på Viking-kampen onsdag og Sandnes Ulf-kampen søndag. Dette er eksempler på at hvis man gjør det riktig, går det godt, sier Wirak.

Hans oppfordring til innbyggerne er å være føre var.

– Vi kan ikke stenge ned hele samfunnet. Livet må gå videre, og vår vurdering er at situasjonen er usikker, men at dette kan gå godt dersom vi gjør de rette tingene i innspurten, sier Sandnes-ordføreren.

Ordførerne på Nord-Jæren følger situasjonen tett, og skal ha et tilsvarende møte neste torsdag.

Regler og anbefalinger på Nord-Jæren:

Regler:

Innslippsstopp på serveringssteder kl. 22.00 og skjenkestopp kl. 24.00.

Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 20 innendørs/30 utendørs.

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer.

Anbefalinger:

Gjester i hjemmet: Maksimalt 10 personer. Beskyttede teller ikke med i antallsbegrensningen.

Hjemmekontor for alle som har mulighet, og/eller fleksibel arbeidstid.

Munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

