Her kan du bade – og slik er temperaturene i vannet

Ifølge Yr er det meldt godt over 20 grader i Stavanger de neste dagene, og da kan det være godt med et kaldt bad. Hvert år måler Stavanger kommune vannkvaliteten ved ulike badesteder i kommunen. I år måler de vannkvaliteten ved 35 ulike steder, og målingene skjer seks ganger i løpet av sommeren.

Et av stedene du ikke må bade er Hålandsvatnet. Der er det en oppblomstring av giftige alger, og bading frarådes derfor.

Her ser du et kart over badeplasser og -anlegg i Stavanger:

Ved Badedammen, Godalen, Grønnavigå, Møllebukta, Store Stokkavatn og Vaulen måles badetemperaturene automatisk hver halvtime. Onsdag kveld lå temperaturene på mellom 16,1 og 19,6 grader, men disse endrer seg hele tiden. Klikk deg inn på Stavanger kommunes nettside for å se hvor varmt det er akkurat nå.

Stavanger kommune tar kvalitetsprøver av badevannet seks ganger i perioden mellom juni og august. Da tester de vannet på 35 små og store badeplasser. Prøvene analyseres for tarmbakterier.

Resultatene av prøvene vil være klare et par dager etter prøvedato. Viser en prøve dårlig vannkvalitet, tas det en kontrollprøve, før det eventuelt settes opp skilt hvor det frarådes å bade.

Måledatoer i 2021 er:

7. og 8. juni

21. og 22. juni

5. og 6. juli

19. og 20. juli

2. og 3. august

Her kan du bade:

Steder med god badevannskvalitet ved siste måling 21. juni 2021:

Vaulen

Møllebukta

Badedammen

Store Stokkavatnet ved Sandal

Grønnevig

Saltneset badeplass øst

Dusavikstranda

Skeisvika

Strømvig sjøbad

Saltneset badeplass vest

Kuneset

Skredbakka

Store Stokkavatnet ved Eskelandsskogen

Mariero stasjon

Forusstranda nord

Forusstranda sør

Litle Stokkavatn

Kjøbenhavnerbukta

Sjøparken, Storhaug

Tømmervika

Rosenli

Steder med god badevannskvalitet ved siste måling 22. juni 2021:

Fåholmen badeplass

Kvitevik badeområde

Prestvågen, Vikevåg

Sandvik, Østhusvik

Kadlaneset, Mosterøy

Hedlevik, Askje

Skorpefjell, Mosterøy

Sokn camping

Breivik, Vestre Åmøy

Steinesvåg

Steder med mindre god vannkvalitet ved siste måling 21.06.2021:

Godalen

Jåttåvågen (Allmenningen)

Jåttåvågen (innenfor allmenningen)

Steder med dårlig vannkvalitet (bading frarådes)

Hålandsvatnet, på grunn av giftige alger er bading forbudt. Unngå kontakt med vannet. Oppblomstringen er vanlig når temperaturen stiger på forsommeren. Årsaken er den næringsrike bunnen. Status oppdatert: 23.06.2021.

Jåttåvågen, badeplass ytterst mot båthavnen.

Stavanger kommune melder ellers om at man alltid må stupe utover fra ytterkanten dersom man stuper fra et stupebrett. Det er også viktig å vite hvor dypt det er før du stuper, og de ber innbyggerne om å ikke svømme utenfor stupebrettet.

Fire flotte steder

På sine nettsider trekker Stavanger kommune fram fire gode badeplasser i kommunen. Blant annet Badedammen under Bybrua, som er byens eldste badeplass.

Badedammen er en kunstig dam som først ble anlagt på 1800-tallet, hvor sjøvann pumpes inn i dammen. Her er det både en liten sandstrand, toaletter, brygger, rutsjebane og grill.

I samme bydel finner man Godalen badeplass. Her er det sandstrand, plen, toalett, grill, lekeplass og stupebrett.

I oversikten nevner kommunen også Møllebukta, som ligger rett ved siden av Sverd i fjell. Her kan du «bade i fjorden der slaget som samlet Norge sto og sole deg på plenen mens du beskuer skulpturen Sverd i fjell», skriver kommunen om badeplassen.

I tillegg til bading er det både plen, strand, benker og kiosk her. Det går en turvei til badeplassen, men det er også en parkeringsplass like ved. Kommunen advarer om at det kan bli fort fullt på fine dager.

Siste badeplass på lista er Vaulen. Her er det seks små strender som ligger lunt mot Gandsfjorden. Her er det mye man kan finne på, og blant annet er det lekeapparater både på land og i sjøen, sandvolleyballbane, ball-løkker, stupebrett og toaletter. I tillegg går det også en rampe ut i sjøen for bevegelseshemmede. Også her er det egen parkeringsplass, men den kan også fort bli full på varme dager, opplyser kommunen.