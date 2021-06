Har satt dato for Utopia

– Etter at pandemien brøt ut i 2020 ble fjorårets festival selvsagt avlyst, sammen med resterende festivaler i 2020. Etter mange måneder med usikkerhet og uforutsigbarhet, ser festivalen nå endelig lys i tunnelen og har tro på at 2021 kan ha en tilnærmet normal festivalavvikling, skriver Utopia i en pressemelding onsdag formiddag.

I pressemeldingen påpekes det at Utopia ikke har noe innsikt til å ta helsefaglige vurderinger, men at man vurderer ut ifra rådgivning med myndigheter, FHI sine prognoser og andre arrangementer som nå gjennomføres.

– Det har vært noen utrolig turbulente og vanskelige måneder, så det at vi nå endelig kan se mot en dato hvor vi faktisk har tro på gjennomføring er en stor lettelse og glede. Vi har jobbet hardt for å få til nye datoer som «kjøper» oss litt tid til å forhåpentligvis kunne arrangere en festival tilnærmet normalen, sier festivalsjef Espen Knoph, i pressemeldingen.

Han påpeker at det enda ikke er sikkert hvordan det ligger an i september, men skal man følge grafer skal store deler av befolkningen over 18 år være vaksinerte og har vært vaksinert lenge nok til at de har koronapass.

Hurtigtesting

I tillegg vil festivalen legge til rette for hurtigtesting for dem som enda ikke har fått vaksine eller ikke ønsker vaksine. På denne måten kan sikkerheten rundt korona opprettholdes, heter det i pressemeldingen.

I tillegg vil kapasiteten bli begrenset i år, mens festivalområdet vil være tilnærmet normalt – noe som gjør at kapasiteten på området vil være stor.

– Det er utrolig vanskelig å forutse hva som vil skje og hva vi må gjøre, men vi setter alltid sikkerhet først. Det at publikum, crew, artister, samarbeidspartnere og alle involvert i festivalen skal føle seg trygge er alltid øverst på listen. I tillegg må vi ikke glemme at det å arrangere festival har andre aspekter rundt trygghet enn kun korona, så det blir en stor prøvelse som jeg mener vi er rustet til å komme oss gjennom på en god måte, sier Knoph.

Festivalen delte høsten 2019 nyheten om å flytte til Bjergstedparken for å utvide kapasiteten grunnet utsolgt 2019. Den planen vedvares og festivalen vil dermed finne sted i Bjergstedparken 10.–11. september.

Utopia kommer med fortløpende nyheter rundt program og nye artistslipp, i tillegg til andre nyheter rundt gjennomføring av festival.